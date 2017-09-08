Доллар США: 68.5500 (+0.0712) 
Евро: 81.9927 (+0.2085) 
Золото: 43.43 $/гр (+0.33) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
малооблачно +30°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Музейные работники стран СНГ организуют экспозиции в канун 100-летия Октябрской революцииМузейные работники стран СНГ организуют экспозиции в канун 100-летия Октябрской революции

Кадры страшного ДТП в Оше — машины всмятку, погибли двое

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446834-ru.html

Похожие новости

Сельские медики стали мобильнее. Служебные машины помогут выезжать в села

Группам семейных врачей на Иссык-Куле вручили 14 машин — фото

Honda-Fit врезался в дерево на трассе Бишкек – Кара-Балта, водитель погиб

Страшное ДТП. На Иссык-Куле в "Лексусе" заживо сгорели 4 человека

Авто врезалось в дерево на трассе Бишкек — Кара-Балта, погиб водитель

8 сентября 2017, 17:43       Комментарии

БИШКЕК, 8 сен - Sputnik. На трассе Ош - Кара-Суу столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль Daewoo Matiz, сообщает региональный корреспондент Sputnik Кыргызстан.
© Фото / Зульфия ТургуноваНа трассе Ош — Кара-Суу столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль Daewoo Matiz В результате аварии погибли два человека, пострадали пятеро. В Управлении патрульной милиции УВД Ошской области эту информацию подтвердили. © Фото / Зульфия ТургуноваЖесткое столкновение микроавтобуса и автомобиля Daewoo Matiz на трассе Ош — Кара-Суу
На месте работает оперативно-следственная группа. Назначены экспертизы.
window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум