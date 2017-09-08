Кадры страшного ДТП в Оше — машины всмятку, погибли двое

8 сентября 2017, 17:43 Комментарии

БИШКЕК, 8 сен - Sputnik. На трассе Ош - Кара-Суу столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль Daewoo Matiz, сообщает региональный корреспондент Sputnik Кыргызстан.

© Фото / Зульфия ТургуноваНа трассе Ош — Кара-Суу столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль Daewoo Matiz В результате аварии погибли два человека, пострадали пятеро. В Управлении патрульной милиции УВД Ошской области эту информацию подтвердили. © Фото / Зульфия ТургуноваЖесткое столкновение микроавтобуса и автомобиля Daewoo Matiz на трассе Ош — Кара-Суу

На месте работает оперативно-следственная группа. Назначены экспертизы.

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