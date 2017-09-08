Чем занимается запущенный президентом Казахстана завод по сборке вертолетов ЕС-145

8 сентября 2017, 17:10 Комментарии

Бишкек, 8.09.17 /Кабар/. Пять лет назад запущен единственный завод в СНГ по сборке вертолетов ЕС-145 ТОО "Еврокоптер Казахстан инжиниринг". Персонал активно обслуживает вертолеты как на территории завода в Астане, так и выезжает на места заказчиков, передает "Казинформ".

В Казахстане эксплуатируются 28 вертолетов, собранных за пять лет на этом заводе. Помимо этого свои вертолеты, правда, выпущенные в Европе, привозят Россия и Монголия. "Намерения есть у Туркменистана, Грузии. Они намеревались, но есть еще административные вопросы", - поделился начальник авиационного учебного центра ТОО Мадияр Каражанов.

Несколько дней назад прибыл борт из Монголии для выполнения 8-летней инспекции. Это уже второй вертолет из этой страны, на аналогичном ЕС-145 успешная 6-летняя инспекция была произведена в прошлом году.

В этом году также прилетал воздушный борт из Якутии. После завершения работ казахстанские специалисты были приглашены на место базирования заказчика для выполнения дополнительной технической поддержки.

"Проводится глубокое техническое обслуживание воздушных судов (...) Как правило, это плановое техническое обслуживание, направленное на контроль состояния. Во время этих регламентов нам необходимо убедиться, что вертолет сохраняет свою летную годность, основные агрегаты не повреждены. Серьезных отказов, которые бы заставляли вертолет простаивать, не так много. То, с чем мы сталкиваемся, - это износ изделий", - рассказал в ходе пресс-тура технический представитель компании Андрей Павлов.

По словам Мадияра Каражанова, обслуживание одного борта занимает примерно 1,5 месяца, в год их обслуживается около 6.

Кроме того, на заводе проводится переподготовка пилотов для управления этими вертолетами. В этом году ее прошли 15 человек.

Соглашение о создании совместного казахстанско-французского предприятия по выпуску вертолетов было подписано в октябре 2010 года во Франции по поручению Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Данный завод - единственный производитель вертолетов ЕС-145 на территории СНГ. Объем инвестиций в проект составил порядка 11,5 млн. евро, из которых половину выделила французская сторона. Открытие состоялось в июне 2012 года. В тот день завод осмотрел Глава государства.