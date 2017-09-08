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В МИДе обсудили предстоящий госвизит президента Кыргызстана в Узбекистан

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-mid-obs...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446832-ru.html

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Глава МИД КР и посол Узбекистана в Кыргызстане обсудили предстоящий визит А.Атамбаева в РУз

8 сентября 2017, 17:14       Комментарии

Бишкек, 8.09.17 /Кабар/. Министр иностранных дел Кыргызстана Эрлан Абдылдаев провел встречу с послом Узбекистана в КР Комилом Рашидовым.
Стороны обсудили договоренности, достигнутые по итогам государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Бишкек, а также подчеркнули важность качественной подготовки к предстоящему государственному визиту кыргызского президента Алмазбека Атамбаева в Узбекистан.
Стороны позитивно оценили текущую динамику двустороннего сотрудничества между Кыргызстаном и Узбекистаном.

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