В МИДе обсудили предстоящий госвизит президента Кыргызстана в Узбекистан

8 сентября 2017, 17:14 Комментарии

Бишкек, 8.09.17 /Кабар/. Министр иностранных дел Кыргызстана Эрлан Абдылдаев провел встречу с послом Узбекистана в КР Комилом Рашидовым.

Стороны обсудили договоренности, достигнутые по итогам государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Бишкек, а также подчеркнули важность качественной подготовки к предстоящему государственному визиту кыргызского президента Алмазбека Атамбаева в Узбекистан.

Стороны позитивно оценили текущую динамику двустороннего сотрудничества между Кыргызстаном и Узбекистаном.