На подстанции "Фрунзенская" вероятность несчастных случаев сократилась до минимума

8 сентября 2017, 17:18 Комментарии

Бишкек, 08.09.17. /Нуркыз Сабырова – Кабар/. По завершению модернизации подстанции "Фрунзенская" в селе Чалдовар Чуйской области вероятность риска для человеческой жизни сократилась до минимальных процентов. Об этом сегодня в ходе пресс-тура рассказал директор Чуйского филиала Национальной электрической сети Кыргызстана (НЭСК) Таалайбек Ибраев.

Эксплуатация нового оборудования, по его словам, в разы сократит былую опасность работы специалистов подстанции, потому как большая часть системы будет автоматизирована и управляться с диспетчерского пункта.

"При строительстве данной подстанции погибли 9 человек. Машина сорвалась, когда проводили ЛЭП. В последующем для проведения ремонтно-смазочных работ работникам приходилось залазить на выключатели и трансформаторы, подвергая риску свои жизни. Если раньше обслуживание осуществлялось за счет рискованной работы людей, то сегодня риск человеческой жизни минимален, так как все управление производится дистанционно", - пояснил Ибраев.

Он также отметил, что автоматизация работы подстанции никак не станет причиной увольнению сотрудников подстанции, а наоборот, для них будут проводиться и дальше специальные занятия по работе с новой системой.

"На подстанции всегда найдется работа в качестве слесаря, сварщика и т.д. все оборудование по модернизации было установлено своими силами, и мы не нанимали никаких подрядчиков. Поэтому мы ценим своих сотрудников и будем продолжать работу по улучшению условий труда", - заверил Ибраев.

Справка. Подстанция Фрунзенская была введена в декабре 1978 года, и за 39 лет былое оборудование физически износилось. Подстанция расположена в селе Чалдовар на улице Калинина 1. Она обеспечивает электроэнергий Чуйскую долину и Бишкек, также подстанция привязана по линии 220-500 кВ с Казахстаном. На сегодня она является одной из 4 мощнейших подстанций во всем Кыргызстане.