Международный форум Омбудсменов завершил свою работу принятием Резолюции

8 сентября 2017, 17:27 Комментарии

Бишкек, 08.09.17 /Кабар/. Трехдневный Международный форум Омбудсменов "Роль Омбудсмена в совершенствовании нормативно-правовых актов в области прав человека: ожидания и перспективы" завершил свою работу в Чолпон-Ате. Об этом сообщает пресс-служба Омбудсмена Кыргызстана.

Заключительный день форума был посвящен рассмотрению проблем, возникающих при реализации и защите прав детей, причин и факторов насилия в отношении детей, а также методов и схем их защиты. Модератором этой сессии была Уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан Загипа Балиева.

Кроме того, были обсуждены такие направления в деятельности правозащитников, как: "Роль Международных Организаций в защите прав ребенка" (докладчик – Председатель комитета ООН по правам ребенка Ренате Винтер); "Ювенальный суд в Казахстане и роль Омбудсмена в защите прав детей" (докладчик – Уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан Загипа Балиева); "Защита детей от насилия – координационный центр Австрийского НПМ в 2017 году" (докладчик – Генеральный секретарь Международного Института Омбудсменов, Омбудсмен Австрии Гюнтер Кройтер); "Опыт Литвы решая проблему насилия над детьми" (докладчик – старший советник Омбудсмена Литовской Республики по правам детей Эгидиюс Мейлус); "Права детей в Кыргызской Республике" (докладчик – Омбудсмен Кыргызской Республики Кубат Оторбаев).

По окончании всех обсуждений третьего сессионного дня была принята соответствующая Резолюция. Затем Омбудсмены и Уполномоченные представители правозащитных организаций, а также участники и гости Международного форума Омбудсменов выразили свою благодарность непосредственно Акыйкатчы Кыргызстана Кубату Оторбаеву и Президенту Кыргызской Республики Алмазбеку Атамбаеву за организацию на столь высоком уровне данного форума и его качественное проведение.

Для Омбудсмена Кыргызстана Кубата Оторбаева прозвучали отдельные пожелания удачи и дальнейших успехов в его правозащитной деятельности.