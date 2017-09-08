Доллар США: 68.5500 (+0.0712) 
Евро: 81.9927 (+0.2085) 
Золото: 43.43 $/гр (+0.33) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
малооблачно +30°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

На закупку противодиабетических препаратов и проведение неонатального скрининга выделено 140 млн сомовНа закупку противодиабетических препаратов и проведение неонатального скрининга выделено 140 млн сомовНа подстанции "Фрунзенская" вероятность несчастных случаев сократилась до минимумаНа подстанции "Фрунзенская" вероятность несчастных случаев сократилась до минимума

Международный форум Омбудсменов завершил свою работу принятием Резолюции

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/mezhdunar...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446829-ru.html

Похожие новости

Музейные работники стран СНГ организуют экспозиции в канун 100-летия Октябрской революции

Ежегодно детдома и интернаты выпускают около 400 ребят, которые нуждаются в обеспечении жильем, - омбудсмен

Юго-Западное кладбище столицы переходит в полузакрытый режим работы

Завершен I этап по модернизации дорожной инфраструктуры 42 школ, расположенных на основных трассах

Несмотря на предпринятые меры, проблема насилия в отношении несовершеннолетних в стране остается актуальной, - омбудсмен

8 сентября 2017, 17:27       Комментарии

Бишкек, 08.09.17 /Кабар/. Трехдневный Международный форум Омбудсменов "Роль Омбудсмена в совершенствовании нормативно-правовых актов в области прав человека: ожидания и перспективы" завершил свою работу в Чолпон-Ате. Об этом сообщает пресс-служба Омбудсмена Кыргызстана.
Заключительный день форума был посвящен рассмотрению проблем, возникающих при реализации и защите прав детей, причин и факторов насилия в отношении детей, а также методов и схем их защиты. Модератором этой сессии была Уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан Загипа Балиева.
Кроме того, были обсуждены такие направления в деятельности правозащитников, как: "Роль Международных Организаций в защите прав ребенка" (докладчик – Председатель комитета ООН по правам ребенка Ренате Винтер); "Ювенальный суд в Казахстане и роль Омбудсмена в защите прав детей" (докладчик – Уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан Загипа Балиева); "Защита детей от насилия – координационный центр Австрийского НПМ в 2017 году" (докладчик – Генеральный секретарь Международного Института Омбудсменов, Омбудсмен Австрии Гюнтер Кройтер); "Опыт Литвы решая проблему насилия над детьми" (докладчик – старший советник Омбудсмена Литовской Республики по правам детей Эгидиюс Мейлус); "Права детей в Кыргызской Республике" (докладчик – Омбудсмен Кыргызской Республики Кубат Оторбаев).
По окончании всех обсуждений третьего сессионного дня была принята соответствующая Резолюция. Затем Омбудсмены и Уполномоченные представители правозащитных организаций, а также участники и гости Международного форума Омбудсменов выразили свою благодарность непосредственно Акыйкатчы Кыргызстана Кубату Оторбаеву и Президенту Кыргызской Республики Алмазбеку Атамбаеву за организацию на столь высоком уровне данного форума и его качественное проведение.
Для Омбудсмена Кыргызстана Кубата Оторбаева прозвучали отдельные пожелания удачи и дальнейших успехов в его правозащитной деятельности.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум