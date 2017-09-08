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На закупку противодиабетических препаратов и проведение неонатального скрининга выделено 140 млн сомов

Источник:
http://kabar.kg/news/na-zakupk...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446828-ru.html

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8 сентября 2017, 17:32       Комментарии

Бишкек, 08.09.17. /Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков подписал распоряжение о выделении из республиканского бюджета дополнительных финансовых средств в сумме 140 млн сомов, которые будут направлены на закупку противодиабетических препаратов и проведение неонатального скрининга. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.
Взрослые пациенты с сахарным диабетом, имеющие проблемы со зрением, принимая инсулины не видят градации доз на инсулиновых шприцах, так как запись очень мелкая и невидимая. В связи с чем возникла необходимость дополнительно закупить картриджные формы смешанных аналогов инсулинов для нуждающихся взрослых лиц и подростков с сахарным диабетом и шприц-ручки для этих форм инсулинов.
Кроме того, для больных несахарным диабетом необходимо закупить препараты антидиуретического гормона, т.к. без достаточного количества приема больным данного препарата необходимо употреблять до 15 литра воды в сутки.
Отметим, что на 1 января 2017 года по данным Государственного регистра сахарного диабета в Кыргызстане 16 504 больных с сахарным диабетом нуждаются в инсулинотерапии и 700 человек, страдающих несахарным диабетом, принимают антидиуретический гормон.
Также, согласно распоряжению, в целях обеспечения доступности и предоставления качественной медицинской помощи населению, для закупки и установки грузопассажирского лифта из республиканского бюджета будет выделено 5 млн. сом для Центра общеврачебной практики (ЦОВП) Панфиловского района Чуйской области. Отметим, что с 1992 года лифт находится в нерабочем состоянии.
Справка. Уровень детской смертности все еще остается высоким, составив 21,3% в 2016 году, значительную долю которой составляют врожденные аномалии (7,8%) и состояния, возникающие в перинатальном периоде.
Неонатальный скрининг — это массовое обследование новорожденных на эндокринные и наследственные болезни обмена веществ, которое позволяет выявлять заболевания на доклинической стадии (когда еще заболевание еще не проявилось).
Данный скрининг будет проводиться на уровне первичного звена здравоохранения в Центрах семейной медицины или группы семейных врачей и на уровне родильных отделений/домов.
Неонатальный скрининг является частью программ раннего вмешательства. За последнее десятилетие число детей с ограниченными возможностями здоровья увеличилось более чем в 4 раза, и возникла необходимость внедрение неонатального скрининга в стране.
В составе Центра общеврачебной практики (ЦОВП) Панфиловского района Чуйской области имеются пять отделений: терапевтическое, хирургическое, родильное, реанимационное и инфекционное, расположенные на разных этажах здания. Вследствие этого, транспортировка тяжелобольных была значительно затруднена.

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