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Музейные работники стран СНГ организуют экспозиции в канун 100-летия Октябрской революции

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/muzeinye-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446827-ru.html

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"Бескровная революция" президента Атамбаева

8 сентября 2017, 17:34       Комментарии

Бишкек, 08.09.17 /Кабар/. Ученые-историки из стран СНГ и Балтии решили создать совместную дискуссионную площадку и интернет-портал о толковании истории в канун 100-летия Революции XX века в России.
Со 2 по 7 сентября в г. Пермь проходила международная школа "История. Культура. Память: взгляд нового поколения", на которую по программе "Новое поколение" Россотрудничества приехали культурологи, историки, преподаватели из стран Балтии и СНГ.Во время деловой программы эксперты обсудили влияние революции XX века в России на историю, культуру и деятельность церкви в стране. Делегаты также приняли участие в мастер-классе по формированию экскурсионного материала на историческую тему.
Культурная программа запомнилась гостям презентацией книги "Пермский 1917 год",посещением Мемориального комплексаполитических репрессий и выставки "Всем невзгодам вопреки" о Пермской епархии в годы советской власти. Во время выставки перед делегатами выступал Вячеслав Дегтярников, главный редактор радио "Эхо Москвы" в Перми. Программа визита включала также просмотр документального фильма В. Дегтярникова о репрессированных монахах Белогорского монастыря.
Большое впечатление на делегатов произвело посещение находящегося в 300 км от Перми самого старого уральского города Чердынь. Это уникальное место в уральской тайге, где можно увидеть и почувствовать, как жили люди в России в XIX – начале XX вв.
Участники международной школы договорились с российскими коллегами о сотрудничестве при создании и дополнении в своих странах музейных экспозиций об истории XX века за счет фондов исторических музеев Перми. Делегаты также приняли решение начать совместную работупо созданию международной сети молодых ученых-историков и открытого сетевого интернет-портала.

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