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Кыргызстану доверили провести чемпионат Азии по борьбе 2018 года

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366032_ky...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446826-ru.html

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8 сентября 2017, 17:08       Комментарии

Кыргызстану доверили провести чемпионат Азии по борьбе 2018 года среди взрослых. Об этом сообщает Федерация борьбы Кыргызстана.
Как уточняется, официальное письмо-подтверждение от Объединенного мира борьбы (UWW) пришло сегодня, 8 сентября. Городом проведения чемпионата станет Бишкек.
В качестве города-кандидата Бишкек на проведение чемпионата представил первый вице-президент федерации борьбы КР Дамирбек Асылбек уулу на Азиатском конгрессе, а также после долгих переговоров президентов UWW, Asia-UWW и Федерации борьбы КР Шаршенбек Абдыкеримов.
Сроки проведения чемпионата Азии с 28 февраля по 4 марта 2018 года. Отметим, традиционно на первенстве разыгрываются медали по вольной, греко-римской и женской борьбе.

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