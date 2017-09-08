8 сентября 2017, 17:08 Комментарии

Кыргызстану доверили провести чемпионат Азии по борьбе 2018 года среди взрослых. Об этом сообщает Федерация борьбы Кыргызстана.

Как уточняется, официальное письмо-подтверждение от Объединенного мира борьбы (UWW) пришло сегодня, 8 сентября. Городом проведения чемпионата станет Бишкек.

В качестве города-кандидата Бишкек на проведение чемпионата представил первый вице-президент федерации борьбы КР Дамирбек Асылбек уулу на Азиатском конгрессе, а также после долгих переговоров президентов UWW, Asia-UWW и Федерации борьбы КР Шаршенбек Абдыкеримов.

Сроки проведения чемпионата Азии с 28 февраля по 4 марта 2018 года. Отметим, традиционно на первенстве разыгрываются медали по вольной, греко-римской и женской борьбе.