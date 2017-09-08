В КР введут водительские права с чипом и ограничат скорость до 50 км/ч

8 сентября 2017, 17:11 Комментарии

В Кыргызстане введут в оборот новые водительские удостоверения. Главным отличием от прежних будет наличие встроенного чипа, на котором будет находиться информация о совершенных водителем нарушениях, а также ДТП и об оплате штрафов. Об этом сообщается на официальном сайте правительства.

В сообщении отмечается, что реформа системы дорожной безопасности включает в себя 103 мероприятия. В том числе водительские удостоверения с чипом. Постановление об утверждении данного плана накануне подписал премьер-министр Сапар Исаков.

Кроме того, особое внимание уделено подготовке и сдаче экзаменов на водительские удостоверения, коммерческим пассажирским перевозкам, регистрации транспортных средств, улучшению дорожной инфраструктуры и медицинского обеспечения.

Также в рамках проекта "Таза Коом" предусматривается установка системы фото- и видеофиксации нарушений ПДД сначала в Бишкеке и Оше, затем по всей республике. Помимо этого будет внедрена система штрафных баллов за нарушения ПДД.

План правительства предусматривает следующие мероприятия:

<li>Разработка образца водительского удостоверения с чипом, содержащим информацию о совершенных нарушениях ПДД, ДТП, об оплате штрафов;</li><li>Ужесточение санкций за нарушение ПДД водителями, а также увеличение штрафов и сроков лишения водительских удостоверений, в зависимости от серьезности и опасности нарушений (совершение ДТП, управление в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, превышение скоростного режима движения, выезд на полосу встречного движения, проезд на запрещающий сигнал светофора и другое);</li><li>Ужесточение ответственности водителей легкового транспортного средства за неиспользование ремней безопасности пассажирами;</li><li>Введение соответствующей нормы в законодательство КР об обязательности детских автомобильных кресел при перевозке детей в возрасте до 7 лет и обязательном использовании детских удерживающих устройств при перевозке детей в возрасте от 7 до 12 лет;</li><li>Установка возрастного ценза для первичного получения водительского удостоверения категорий "А", "А1", "B", "B1" - 18+ лет.</li><li>Ужесточение лицензионных требований к автошколам, в части качественного и эффективного обучения;</li><li>Сокращение скоростного режима: в населенных пунктах с 60 км/ч до 50 км/ч, в районах школ - до 30 км/ч.</li><li>Разработка проекта НПА, предусматривающего применение сотрудниками ГУПМ алкотестеров на предмет определения степени опьянения водителей с выдачей протоколов о наличии или отсутствии алкоголя.</li>

"Всем госорганам и ведомствам было поручено принять все меры по неукоснительному исполнению плана в установленные сроки и ежемесячно отчитываться о его реализации в аппарат правительства КР и секретариат совета безопасности КР", - сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.