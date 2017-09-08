Мама — кыргызка, отец — африканец: фото и истории кыргызстанских метисов

8 сентября 2017, 17:14 Комментарии

Межнациональные и межрасовые браки существовали всегда. Они были довольно распространены и в Советском Союзе, и после развала этой державы - уже в постсоветских республиках. Корреспондент Sputnik Гульдана Талантбекова выслушала истории соотечественников, которые появились на свет в межнациональных семьях.

Налида Румия. У отца арабо-аргентинские корни, у матери - кыргызско-русские © Фото / Налида РумияНалида Румия родилась в 1998-м в ДубаеМои родители познакомились в Дубае. Отец тогда владел салоном мебели, а мама устроилась туда администратором. Они поженились, однако через три года развелись. Я родилась в 1998-м. Папа рано умер, мама воспитала меня сама, но она много рассказывала мне об арабских традициях.

Алеся Цурикова. Отец - русский, мать - уйгурка © Фото / предоставлено Алесей ЦуриковойАлеся Цурикова родилась в 1995 году в БишкекеРодители познакомились в 80-х годах во Фрунзе. Мама и бабушка возвращались на такси с какого-то мероприятия, и водитель всю дорогу не сводил глаз с молодой пассажирки, а когда приехали, спросил у ее матери: "Вам зять не нужен?" Она строго ответила: "Нет". Позже папа все-таки нашел маму, начал ухаживать за ней и сумел понравиться... Я родилась в 1995 году. Меня и старшую сестру воспитали в традициях двух народов, предоставив нам полную свободу в выборе религии.

Кайрат Бекмамбетов. Отец - южноафриканец, мать - кыргызка © Фото / предоставлено Кайратом БекмамбетовымКайрат Бекмамбетов родился в 1992 году в БишкекеВ советское время отец приехал во Фрунзе учиться на летчика. Мама познакомилась с ним благодаря тому, что знала английский язык. Они полюбили друг друга, поженились, и в 1992 году родился я. По паспорту я кыргыз. Честно говоря, и по духу тоже. Так как я единственный сын, меня сильно баловали.

Асель Абдашинова. Отец - кыргыз, мать - русская © Sputnik / Табылды Кадырбеков Асель Абдашинова родилась в 1995 году в БишкекеМои родители познакомились летом на одной из ярмарок в центре Бишкека. Папе очень понравилась мама, и он потратил много времени на то, чтобы познакомиться с ней, ухаживал... Я родилась в 1995 году. В моем воспитании родители делали упор не на традиции, а на морально-нравственные качества. Вопрос о религии тоже не стоял: они решили, что, повзрослев, я сама выберу, какого вероисповедания придерживаться.

Сабина Рейнгольд. У отца украино-латышские корни, мать - уйгурка © Фото / Дарья ЛенцСабина Рейнгольд родилась в 1990 году в БишкекеРодители повстречались, когда маме было 12 лет, а папе 20. Отец был другом старшего брата мамы и сразу ей понравился. Но тогда он относился к ней как к сестренке. Отслужил в армии, женился. Позже, когда маме исполнился 21 год, судьба их соединила. Но она мусульманка, а он христианин - близкие не одобрили их отношений... Я родилась в 1990 году. Воспитали меня в традициях двух народов. Наша семья отмечает и айты, и Пасху.

Орозжан Елебаев. Отец - казах, у матери татарско-балкарско-русские корни © Sputnik / Табылды Кадырбеков Орозжан Елебаев родился в 2003 году а в Иссык-КулеМои родители жили в соседних селах в Иссык-Кульской области. Папе был 21 год, когда он полюбил маму и украл ее, а ей еще не исполнилось 18. Я младший из пяти детей в семье, родился в 2003 году. Воспитали нас в традициях казахского и кыргызского народов.

Рамазан Кадралиев. У отца казахско-кыргызские корни, у матери - казахско-татарские © Sputnik / Табылды Кадырбеков Рамазан Кадралиев родился в 1992 году в БишкекеРодителей познакомили друзья. Родственники были против их женитьбы, но они смогли преодолеть трудности. Я родился в 1992 году. В воспитании родители особо не придерживались каких-то обычаев. Папа записал меня в спортивную секцию, чтобы я мог постоять за себя, а мама учила быть ответственным за свои поступки.

Асель Минбаева. Отец - кыргыз, мать - украинка © Sputnik / Жоомарт УраимовЖурналист Sputnik Кыргызстан Асель МинбаеваМать и отец познакомились, когда учились в Новосибирске. Там я и родилась в 1990 году. Несмотря на трудности после развала СССР, родители дали мне и старшему брату хорошее воспитание. Если говорить об обычаях, то мои бабушки, например, соревновались в том, кто приготовит более вкусное блюдо. Я и брат с удовольствием уплетали все... Каким хорошим было детство!

Сабина Дамаскина. Отец - армянин, у матери осетино-еврейско-молдавские корни © Фото / Сабина ДамаскинаБишкекчанка Сабина ДамаскинаМои родители с детства жили в одном многоквартирном доме, но дружить начали только по окончании школы, а потом поженились. Я родилась в 1993 году. Праздники мы отмечаем в кругу родственников, очень весело и интересно. Родители придерживаются христианской религии и обычаев. Но у евреев есть традиция собираться всей семьей по субботам - я называю это "маленький шабат".

Васип Рамазанов. Отец - даргинец, мать - турчанка © Фото / предоставлено Васипом РамазановымБишкекчанин Васип РамазановМаму и папу познакомили друзья. Поженились они, когда обоим было по 21 году. Я родился в 1989-м. В воспитании родители опирались не столько на традиции, сколько на культурные и нравственные ценности.

Жанна Сатарбаева. Отец - узбек, мать - кыргызка © Sputnik / Зульфия ТургуноваИнспектор Пресс-службы ГУ МВД КР по г. Ош и Ошской области Жанна СатарбаеваМоя мать училась с сестренкой отца во Фрунзе. Однажды та позвала маму в гости, когда к ней пришел брат, и познакомила их. Папе мама очень понравилась, и, несмотря на то, что она хотела остаться в городе, продолжить учебу, он украл ее. Отец много лет проработал в МВД, сейчас на пенсии. В нашей семье четверо детей, трое пошли по его стопам.

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });