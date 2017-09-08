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В Ашхабаде зажжён факел V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-ashkhab...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446823-ru.html

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8 сентября 2017, 16:48       Комментарии

Бишкек, 08.09.17 /Кабар/. В Марыйском велаяте Туркменистана на супергигантском газовом месторождении "Галкыныш" зажжён факел V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам.
По сообщению агентства "Тренд", участников церемонии по телемосту напутствовал из столицы Президент Гурбангулы Бердымухамедов.
На территории месторождения, где проходит праздничное представление, установлены традиционные туркменские юрты, в центральной, в соответствии с национальным укладом, обустроен очаг.
Юноша выпустил из лука вверх стрелу, которая "зажглась" от лучей солнца и, упав через отверстие вверху юрты, воспламенила очаг в кибитке. От этого очага и был зажжён факел Игр, который отсюда будет доставлен участниками конного марафона в столицу, к открытию Азиады на Олимпийском стадионе.
Огонь домашнего очага у туркмен считается священным. Символично и то, что факел Азиатских игр зажжён на древней земле Маргуша. Именно здесь, где когда-то, тысячелетия назад, расцвел один из центров мировой цивилизации, находится сегодня супергигантское месторождение газа "Галкыныш".
В данном случае сложное слово "супергигантское" - не просто эпитет, а классификационный признак. Таких месторождений на нашей планете – единицы. И самым крупным из них на суще признан туркменский "Галкыныш".

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