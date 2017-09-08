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Турция и Казахстан намерены укреплять отношения - Эрдоган

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/turtciia-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446822-ru.html

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8 сентября 2017, 16:50       Комментарии

Бишкек, 08.09.17 /Кабар/. Президент Турции Реджеп Тайып Эрдоган перед вылетом с визитом в Казахстан заявил, что Турция и Казахстан намерены еще больше укреплять двусторонние отношения, сообщают турецкие СМИ.
Эрдоган отметил, что во время визита в Казахстан он проведет ряд встреч с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.
"Во время встречи с президентом Казахстана состоится обсуждение ряда важных вопросов, а также положения беженцев из Аракана", - сказал Эрдоган.
Эрдоган подчеркнул, что Турция и Казахстан являются стратегическими партнерами.
"В Анкаре также не забудут поддержку, оказанную Казахстаном во время попытки военного переворота в Турции", - сказал Эрдоган.
По словам Эрдогана, Турция и Казахстан готовы усилить совместную борьбу против терроризма.
Отметим, что Турция стала первым государством, признавшим независимость Казахстана после распада СССР.
Дипломатические отношения между Турцией и Казахстаном были установлены 2 марта 1992 года.
Напомним, что в октябре 2009 года между Турцией и Казахстаном было подписано соглашение о стратегическом партнёрстве. В мае 2012 года был создан казахстанско-турецкий совет стратегического сотрудничества.

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