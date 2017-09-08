Турция и Казахстан намерены укреплять отношения - Эрдоган

8 сентября 2017, 16:50 Комментарии

Бишкек, 08.09.17 /Кабар/. Президент Турции Реджеп Тайып Эрдоган перед вылетом с визитом в Казахстан заявил, что Турция и Казахстан намерены еще больше укреплять двусторонние отношения, сообщают турецкие СМИ.

Эрдоган отметил, что во время визита в Казахстан он проведет ряд встреч с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

"Во время встречи с президентом Казахстана состоится обсуждение ряда важных вопросов, а также положения беженцев из Аракана", - сказал Эрдоган.

Эрдоган подчеркнул, что Турция и Казахстан являются стратегическими партнерами.

"В Анкаре также не забудут поддержку, оказанную Казахстаном во время попытки военного переворота в Турции", - сказал Эрдоган.

По словам Эрдогана, Турция и Казахстан готовы усилить совместную борьбу против терроризма.

Отметим, что Турция стала первым государством, признавшим независимость Казахстана после распада СССР.

Дипломатические отношения между Турцией и Казахстаном были установлены 2 марта 1992 года.

Напомним, что в октябре 2009 года между Турцией и Казахстаном было подписано соглашение о стратегическом партнёрстве. В мае 2012 года был создан казахстанско-турецкий совет стратегического сотрудничества.