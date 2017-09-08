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Таджикский боевик Гулмурод Халимов уничтожен, считают в Минобороны России

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/tadzhiksk...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446821-ru.html

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8 сентября 2017, 16:56       Комментарии

В результате авиаудара ВКС России по позициям террористической группировки "Исламское государство" у сирийского Дейр-эз-Зора был уничтожен экс-глава ОМОНа Таджикистана Гулмурод Халимов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
В общем сложности было уничтожено около 40 боевиков организации и несколько командиров.
Среди убитых — "министр войны" ИГ, бывший командир таджикского ОМОНа полковник Гулмурод Халимов, известный также как аль-Таджики. Также был уничтожен "амир Дейр-эз-Зора" Абу Мухаммад аш-Шимали, которого ряд европейских спецслужб считает организатором терактов в Париже 13 ноября 2015 года.
Халимов стал новым "министром войны" террористической группировки в сентябре 2016 года, сменив на этом посту погибшего Тархана Батирашвили по прозвищу Абу Умар аш-Шишани.
40-летний командир ОМОН пропал в конце апреля 2015 года. Он не появлялся на работе, его местонахождение было никому неизвестно. Ровно через месяц бежавший полковник дал о себе знать.
В сети появилось 12-минутное обращение Халимова на русском языке, где он сообщал, что вступил в ряды ИГИЛ. Власти немедленно обвинили беглого полковника в измене государству и объявили его в розыск через Интерпол.
Генеральная прокуратура РТ возбудила уголовное дело в отношении экс-командира ОМОН по трем статьям – 305 (Измена государству), 187 ч.2 (Участие в преступной группировке) и 401 (Участие в боевых действиях за рубежом) УК РТ.
30 августа 2016 года власти США объявили награду в 3 млн долларов за информацию о местонахождении Халимова. Госдепартамент назвал его одним из ключевых лидеров "Исламского государства". "Халимов — бывший полковник таджикского спецназа и военный снайпер, возглавлял отряд особого назначения МВД Таджикистана. Сейчас он член ИГИЛ и вербовщик", — говорилось в заявлении Госдепартамента США.
Хоронят не в первый раз
О смерти Халимов уже сообщалось. Так, журнал "Таймс" 15 апреля этого года сообщил о гибели бывшего командира таджикского ОМОН во время авиаудара по западной части иракского Мосула. "Таймс" со ссылкой на военного источника в Ираке сообщал, что "военный министр ИГИЛ был убит в результате авиаудара в западной части Мосула".
Тогда же издание уточняло, что это была третья попытка уничтожить Халимова.
Между тем, в июне этого года Душанбинский горсуд приговорил сына Халимова - 18-летнего Бехруза к 10 годам колонии строгого режима.
Бехруз Халимов осужден по двум статьям УК Таджикистана - статье 32 (приготовление к преступлению и покушение на преступление), а также по статье 401 (наёмничество).
В суде отметили, что следствие установило, что он связался посредством социальных сетей со знакомыми своего отца и намеревался при их содействии выехать в Ирак или Сирию, чтобы присоединиться в ряды боевиков ИГ.
Источник:Азия плюс

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