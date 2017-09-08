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Мировая премьера фильма "Сулайман-Тоо" состоится в Торонто на кинофестивале

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/mirovaia-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446820-ru.html

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8 сентября 2017, 16:38       Комментарии

Бишкек, 08.09.17 /Кабар/. Фильм российского кинорежиссера Елизаветы Стишовой "Сулайман-Тоо" отобран в 42-й Международный кинофестиваль в Торонто (Канада). Кинофестиваль пройдет с 7 по 17 сентября. Мировая премьера фильма состоится в рамках программы "Открытие". Об этом агентству "Кабар" сообщила администратор картины Чолпон Идирисова.
Кыргызско-российская кинолента является дебютной полнометражной работой кинорежиссера из России. Фильм был снят в городе Ош, у подножия священной горы Сулайман-Тоо. В фильме рассказывается история одной необычной семьи. Главный герой Карабас - профессиональный жулик и двоеженец. Официальный брак его связывает с Жыпарой, рыночной гадалкой и целительницей. Их общему сыну Улуку сейчас исполнилось бы 11. Но в возрасте четырех лет Улук бесследно пропал из больницы. Карабас остался с Жыпарой из жалости к ней. Но сострадание не мешает Карабасу любить девушку Турганбюбю. Втроем они промышляют на рынках Кыргызстана. Новость о беременности Турганбюбю оставляет мало шансов Жыпаре сохранить отношения с мужем. Чтобы удержать Карабаса, Жыпара идет на отчаянный шаг – она берет мальчика из детского дома.
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Ранее Е.Стишова уже снимала фильм в Кыргызстане. Свою короткометражную кинокартину "Чайка" она снимала на побережье озера Иссык-Куль. Фильм стал фаворитом и лауреатом многих международных кинофестивалей. Е.Стишова является выпускницей Российской Академии Театрального Искусства (ГИТИС), Школы Драматического Искусства и Высших Курсов Сценаристов и Режиссеров в Москве.
Кинофорум в Торонто является одним из крупнейших кинофестивалей мира, который проводится с 1976 года. В отличие от многих других кинофестивалей на фестивале отсутствует официальное жюри и главным призом является Приз зрительских симпатий, присуждаемый по результатам зрительского голосования. Основная цель кинофестиваля — поощрение и развитие сознания, осведомленности и понимания искусства кино.

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