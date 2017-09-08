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Чемпионат Азии по борьбе среди взрослых в 2018 году пройдет в Бишкеке

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/chempiona...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446819-ru.html

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В Бишкеке снесли незаконно построенные СТО и забор

8 сентября 2017, 16:43       Комментарии

Бишкек, 08.09.17 /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Чемпионат Азии по греко-римской, вольной и женской борьбе среди взрослых в 2018 году пройдет в Бишкеке, сообщили в федерации данного вида спорта.
Чемпионат пройдет с 28 февраля по 4 марта.
Официальное письмо-подтверждение от объединённого мира борьбы "UWW" было получено сегодня.
"После долгих и успешных переговоров, мы с гордостью сообщаем, что мы победили. Мы готовы с честью провести чемпионат Азии 2018 в Кыргызстане на высшем уровне", - заявили в федерации.
Чемпионат Азии по борьбе — континентальный чемпионат по вольной и греко-римской борьбе для спортсменов азиатских стран. Проводится с 1979 года. Соревнования среди женщин по вольной борьбе проходят с 1996 года.

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