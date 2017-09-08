Доллар США: 68.5500 (+0.0712) 
Евро: 81.9927 (+0.2085) 
Золото: 43.43 $/гр (+0.33) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
малооблачно +30°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Таджикский боевик Гулмурод Халимов уничтожен, считают в Минобороны РоссииТаджикский боевик Гулмурод Халимов уничтожен, считают в Минобороны РоссииАвоська: цены на продукты на 8 сентябряАвоська: цены на продукты на 8 сентября

Исаков: Оборот оптовой и розничной торговли вырос на 7,2% и превысил 451 млрд сомов

Источник:
http://kabar.kg/news/sapar-isa...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446818-ru.html

Похожие новости

Таджикский боевик Гулмурод Халимов уничтожен, считают в Минобороны России

Поборы в школе-гимназии №29? С родителей собирают то на телевизоры, то на видеокамеры

Торговые центры Ашхабада изобилуют товарами, но население туда не пускают

В Бишкеке обсудили развитие электронной торговли

Первая леди Кыргызстана передала специалистам НЦКиТ дорогостоящее оборудование для лечения аритмии

8 сентября 2017, 16:52       Комментарии

Бишкек, 08.09.17. /Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков поздравил работников сферы торговли с профессиональным праздником.
Как сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР, в поздравлении премьер-министра говорится:
"Уважаемые работники сферы торговли!
Примите мои искренние поздравления с Вашим профессиональным праздником – Днем работника торговли Кыргызской Республики!
Торговля была и остается одной из наиболее важных отраслей отечественной экономики и несмотря на имеющиеся, определенные трудности, на сегодняшний день она развивается как никогда динамично и стремительно.
В прошлом году оборот оптовой и розничной торговли республики вырос на 7,2% и превысил отметку в 451 млрд. сомов, а в первом полугодии текущего года – на 3,9%, составив 211,3 млрд. сомов.
В структуре ВВП доля оптовой и розничной торговли в 2016 году составила 18,6%. Это – один из самых важных секторов экономики. Благодаря Вашему трудолюбию решается одна из наиболее важных социальных задач – удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах.
Вы вносите весомый вклад в социально-экономическое развитие страны. По состоянию торговли принято судить об экономическом развитии страны и уровне жизни населения. Благодаря вашим усилиям, качество торгового обслуживания кыргызстанцев в последние годы значительно улучшилось. Преобразовываются торговые сети страны, где покупателям предлагаются большой ассортимент товаров и услуг.
Уверен, что и в дальнейшем ваши усилия будут направлены на укрепление престижа профессии, развитие потребительского рынка Кыргызстана и совершенствование обслуживания покупателей.
Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, успехов в добрых начинаниях, осуществления новых идей в вашем действительно нелегком труде. Счастья, благополучия вам и вашим семьям, стабильности и уверенности в завтрашнем дне!"

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум