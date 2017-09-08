Исаков: Оборот оптовой и розничной торговли вырос на 7,2% и превысил 451 млрд сомов

8 сентября 2017, 16:52 Комментарии

Бишкек, 08.09.17. /Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков поздравил работников сферы торговли с профессиональным праздником.

Как сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР, в поздравлении премьер-министра говорится:

"Уважаемые работники сферы торговли!

Примите мои искренние поздравления с Вашим профессиональным праздником – Днем работника торговли Кыргызской Республики!

Торговля была и остается одной из наиболее важных отраслей отечественной экономики и несмотря на имеющиеся, определенные трудности, на сегодняшний день она развивается как никогда динамично и стремительно.

В прошлом году оборот оптовой и розничной торговли республики вырос на 7,2% и превысил отметку в 451 млрд. сомов, а в первом полугодии текущего года – на 3,9%, составив 211,3 млрд. сомов.

В структуре ВВП доля оптовой и розничной торговли в 2016 году составила 18,6%. Это – один из самых важных секторов экономики. Благодаря Вашему трудолюбию решается одна из наиболее важных социальных задач – удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах.

Вы вносите весомый вклад в социально-экономическое развитие страны. По состоянию торговли принято судить об экономическом развитии страны и уровне жизни населения. Благодаря вашим усилиям, качество торгового обслуживания кыргызстанцев в последние годы значительно улучшилось. Преобразовываются торговые сети страны, где покупателям предлагаются большой ассортимент товаров и услуг.

Уверен, что и в дальнейшем ваши усилия будут направлены на укрепление престижа профессии, развитие потребительского рынка Кыргызстана и совершенствование обслуживания покупателей.

Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, успехов в добрых начинаниях, осуществления новых идей в вашем действительно нелегком труде. Счастья, благополучия вам и вашим семьям, стабильности и уверенности в завтрашнем дне!"