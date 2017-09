Правительство озвучило позицию по решению фракции "Республика-Ата Журт"

8 сентября 2017, 17:01 Комментарии

Бишкек, 08.09.17. /Кабар/. Правительство Кыргызстана озвучило позицию по решению фракции "Республика-Ата Журт", сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

На заседании фракции "Республика – Ата-Журт" сегодня было озвучено решение принять меры по отмене сделки компании "Centerra Gold Inc." по приобретению активов компании "Thompson Creek Metals Inc."

По этому поводу правительство КР сообщает, что с момента первой эмиссии акций компании "Centerra Gold Inc."в 2015 году и по сегодняшний день позиции правительства КР, и ОАО "Кыргызалтын" остается едиными и неизменными. Уважая законное право публичной компании "Centerra Gold Inc." на осуществление сделок на фондовом рынке, правительство КР всегда придерживалось позиции о нецелесообразности приобретения новых активов за счет дополнительной эмиссии акций"Centerra Gold Inc.".

Члены Совета директоров компании"Centerra Gold Inc.", номинированные ОАО "Кыргызалтын", как в 2015 году, так и в 2016 году голосовали против дополнительной эмиссии акций, которая может привести к снижению доли ОАО "Кыргызалтын". Однако, в обоих случаях, решения о проведении эмиссии и одобрению сделки по приобретению нового актива принимались решением большинства членов Совета директоров компании "Centerra Gold Inc.".

В связи с этим, со стороны ОАО "Кыргызалтын" было поручено канадскому юридическому консультанту"Baker & McKenzie" провести анализ сделки по приобретению "Thompson Creek Metals Inc."на предмет выявления возможного нарушения прав ОАО как акционера.

Согласно заключению юридического консультанта, сделка была осуществлена в соответствии с канадским законодательством, требованиями фондового рынка, а также в рамках Соглашений от 2009 года, принятых, как известно, в апреле 2009 года Правительством того периода, в состав которого входил и нынешний лидер фракции "Республика – Ата-Журт" в качестве первого вице-премьер-министра КР.

Положения заключенных в 2009 году Соглашения о новых условиях и Пересмотренного Соглашения акционеров позволяют"Centerra Gold Inc."выпускать новые акции без одобрения акционеров после одобрения Советом директоров.

Вместе с тем, Совет директоров компании "Centerra Gold Inc.", принимая решение о приобретении нового актива, руководствовался тем, что это позволит повысить ценность акций компании, продлить и расширить производственную деятельность по добыче золота, а также увеличить размер дивидендов, выплачиваемых акционерам компании, в том числе и ОАО "Кыргызалтын". Сделка расширяет портфель долголетия "Centerra Gold Inc.", так как срок эксплуатации нового рудника "Маунт Миллигэн" рассчитан до 2037 года, что сохранит ценность пакета акций ОАО "Кыргызалтын" и после завершения эксплуатации рудника "Кумтор".