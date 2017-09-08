Доллар США: 68.5500 (+0.0712) 
Евро: 81.9927 (+0.2085) 
Золото: 43.43 $/гр (+0.33) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
малооблачно +30°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

УВД: Сгоревший "Лексус" принадлежал жителю Бишкека. За рулем мог быть не онУВД: Сгоревший "Лексус" принадлежал жителю Бишкека. За рулем мог быть не онМировая премьера фильма "Сулайман-Тоо" состоится в Торонто на кинофестивалеМировая премьера фильма "Сулайман-Тоо" состоится в Торонто на кинофестивале

Сельские медики стали мобильнее. Служебные машины помогут выезжать в села

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366029_se...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446816-ru.html

Похожие новости

Кадры страшного ДТП в Оше — машины всмятку, погибли двое

Группам семейных врачей на Иссык-Куле вручили 14 машин — фото

Догоев: Киоски каждой сельской управы могут оказать до 200 видов услуг

В центре онкологии планируют внедрить медицинскую информационную систему

Мирзиёев подарил машину и квартиру кыргызскому акыну из Андижана

8 сентября 2017, 16:41       Комментарии

Сегодня, 8 августа, в Министерстве здравоохранения КР прошла церемония вручения 14 автомашин марки "Лада 21310" группам семейных врачей Джети-Огузского, Тонского и Тюпского районов Иссык-Кульской области.
Автомобили предоставлены в рамках проекта "Автономия организаций здравоохранения" при поддержке Минздрава и финансовой помощи правительства Швейцарии через Швейцарское управление по развитию и сотрудничеству (SDC).
По словам статс-секретаря Минздрава Жазгуль Кийизбаевой, закупка автомобилей для организаций здравоохранения первичного звена свидетельствует о системной работе, которая проводится в стране.
"Я надеюсь, что закупленные машины облегчат доступ медиков к населению. Также до конца текущего года эти же пилотные организации будут обеспечены новым базовым медицинским оборудованием с целью укрепления материально-технической базы первичного звена. Проект тесно работает с Министерством здравоохранения, а также с пилотными организациями на местах, создавая партнерские взаимоотношения. Мы благодарим народ Швейцарии за вклад в укрепление здоровья населения Кыргызской Республики. Также хотелось бы поблагодарить и пожелать здоровья и удачи медицинским работникам пилотных районов за постоянную и кропотливую работу в предоставлении помощи населению и реагированию на потребности в охране здоровья", - сказала Кийизбаева.
Более 26 групп семейных врачей оказывают первичную медико-санитарную помощь населению в этих районах. Проект помог создать систему регулярных визитов врачей в села. Правительство Швейцарии профинансировало покупку автомашин, чтобы помочь группам семейных врачей легко добираться до отдаленных населенных пунктов. Кроме того, машины облегчат транспортировку пациентов и биоматериалов для проведения лабораторных анализов.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум