Сельские медики стали мобильнее. Служебные машины помогут выезжать в села

8 сентября 2017, 16:41 Комментарии

Сегодня, 8 августа, в Министерстве здравоохранения КР прошла церемония вручения 14 автомашин марки "Лада 21310" группам семейных врачей Джети-Огузского, Тонского и Тюпского районов Иссык-Кульской области.

Автомобили предоставлены в рамках проекта "Автономия организаций здравоохранения" при поддержке Минздрава и финансовой помощи правительства Швейцарии через Швейцарское управление по развитию и сотрудничеству (SDC).

По словам статс-секретаря Минздрава Жазгуль Кийизбаевой, закупка автомобилей для организаций здравоохранения первичного звена свидетельствует о системной работе, которая проводится в стране.

"Я надеюсь, что закупленные машины облегчат доступ медиков к населению. Также до конца текущего года эти же пилотные организации будут обеспечены новым базовым медицинским оборудованием с целью укрепления материально-технической базы первичного звена. Проект тесно работает с Министерством здравоохранения, а также с пилотными организациями на местах, создавая партнерские взаимоотношения. Мы благодарим народ Швейцарии за вклад в укрепление здоровья населения Кыргызской Республики. Также хотелось бы поблагодарить и пожелать здоровья и удачи медицинским работникам пилотных районов за постоянную и кропотливую работу в предоставлении помощи населению и реагированию на потребности в охране здоровья", - сказала Кийизбаева.

Более 26 групп семейных врачей оказывают первичную медико-санитарную помощь населению в этих районах. Проект помог создать систему регулярных визитов врачей в села. Правительство Швейцарии профинансировало покупку автомашин, чтобы помочь группам семейных врачей легко добираться до отдаленных населенных пунктов. Кроме того, машины облегчат транспортировку пациентов и биоматериалов для проведения лабораторных анализов.