Доллар США: 68.5500 (+0.0712) 
Евро: 81.9927 (+0.2085) 
Золото: 43.43 $/гр (+0.33) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
малооблачно +30°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Ашхабаде зажжён факел V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствамВ Ашхабаде зажжён факел V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствамСельские медики стали мобильнее. Служебные машины помогут выезжать в селаСельские медики стали мобильнее. Служебные машины помогут выезжать в села

УВД: Сгоревший "Лексус" принадлежал жителю Бишкека. За рулем мог быть не он

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366033_yv...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446815-ru.html

Похожие новости

Два килограмма марихуаны пытался сбыть житель Иссык-Кульской области

Коллектив "Ош-Тазалык" перечислил однодневную зарплату пострадавшим от оползня жителям Узгенского района

Мэрия "отремонтировала" детскую площадку в Бишкеке: жители возмущены качеством работ

ДУМК: Участвовавший в конфликте с сельчанами в Аксы смотритель кладбища – не священнослужитель

Ремонт ул.Кустанайской задерживается из-за того, что заборы некоторых жителей вышли за пределы

8 сентября 2017, 16:43       Комментарии

Правоохранительным органам Иссык-Кульской области удалось установить личность владельца автомобиля марки "Лексус", сгоревшего сегодня утром. В областном УВД отметили, что в настоящее время известно, что транспорт принадлежит 57-летнему жителю города Бишкек, гражданину С.А.
Следствие выясняет, был ли за рулем автомобиля хозяин автомашины. Тело сильно обгорело, опознать его едва ли возможно, сообщили в милиции. Сейчас следователи пытаются выйти на родственников владельца транспорта. Установить личности остальных погибших до сих не удалось.
"На данный момент установлена только личность хозяина. Но был именно он за рулем или нет, мы пока выясняем. Он мог и продать свое авто, поэтому не исключено, что в салоне были совсем другие люди. Тела сильно обгорели, они как уголь. Сейчас мы пытаемся дозвонится до родственников владельца автомашины", - сообщил пресс-секретарь УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов.
Напомним, сегодня утром в Иссык-Кульской области произошло ДТП. Рано утром автомобиль марки "Лексус" слетел с дороги и загорелся. В результате аварии заживо сгорели четыре человека. В настоящее время ведется следствие, выясняются причины происшествия и устанавливаются личности погибших.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум