УВД: Сгоревший "Лексус" принадлежал жителю Бишкека. За рулем мог быть не он

8 сентября 2017, 16:43 Комментарии

Правоохранительным органам Иссык-Кульской области удалось установить личность владельца автомобиля марки "Лексус", сгоревшего сегодня утром. В областном УВД отметили, что в настоящее время известно, что транспорт принадлежит 57-летнему жителю города Бишкек, гражданину С.А.

Следствие выясняет, был ли за рулем автомобиля хозяин автомашины. Тело сильно обгорело, опознать его едва ли возможно, сообщили в милиции. Сейчас следователи пытаются выйти на родственников владельца транспорта. Установить личности остальных погибших до сих не удалось.

"На данный момент установлена только личность хозяина. Но был именно он за рулем или нет, мы пока выясняем. Он мог и продать свое авто, поэтому не исключено, что в салоне были совсем другие люди. Тела сильно обгорели, они как уголь. Сейчас мы пытаемся дозвонится до родственников владельца автомашины", - сообщил пресс-секретарь УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов.

Напомним, сегодня утром в Иссык-Кульской области произошло ДТП. Рано утром автомобиль марки "Лексус" слетел с дороги и загорелся. В результате аварии заживо сгорели четыре человека. В настоящее время ведется следствие, выясняются причины происшествия и устанавливаются личности погибших.