В мечетях Кыргызстана прочли молитву памяти жертв событий в Мьянме

8 сентября 2017, 16:37 Комментарии

БИШКЕК, 8 сен - Sputnik. Во время джума-намаза (пятничная коллективная молитва у мусульман) в мечетях Кыргызстана прочли молитву в память о жертвах событий в Мьянме.

Ранее Духовное управление мусульман Кыргызстана заявило, что происходящее в Мьянме является притеснением мусульман и нарушением прав человека. Кроме того, муфтият призвал сограждан выражать свое мнение мирным способом.

Священнослужители в бишкекских мечетях сегодня прочитали молитву и выразили пожелания, чтобы ситуация в этой стране разрешилась миром.

Конфликт в штате Ракхайн между рохинджа и коренным населением, состоящим из народностей, родственных титульной нации Мьянмы - бирманцами, и исповедующим буддизм, длится десятки лет. Эскалация этого конфликта началась с переходом власти в стране от военных к гражданскому правительству и началом демократических реформ.

Чего вы могли не знать про Мьянму - девять фактов о стране читайте в материале Sputnik Кыргызстан>>

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