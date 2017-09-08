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В мечетях Кыргызстана прочли молитву памяти жертв событий в Мьянме

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446814-ru.html

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8 сентября 2017, 16:37       Комментарии

БИШКЕК, 8 сен - Sputnik. Во время джума-намаза (пятничная коллективная молитва у мусульман) в мечетях Кыргызстана прочли молитву в память о жертвах событий в Мьянме.
Ранее Духовное управление мусульман Кыргызстана заявило, что происходящее в Мьянме является притеснением мусульман и нарушением прав человека. Кроме того, муфтият призвал сограждан выражать свое мнение мирным способом.
Священнослужители в бишкекских мечетях сегодня прочитали молитву и выразили пожелания, чтобы ситуация в этой стране разрешилась миром.
Конфликт в штате Ракхайн между рохинджа и коренным населением, состоящим из народностей, родственных титульной нации Мьянмы - бирманцами, и исповедующим буддизм, длится десятки лет. Эскалация этого конфликта началась с переходом власти в стране от военных к гражданскому правительству и началом демократических реформ.
Чего вы могли не знать про Мьянму - девять фактов о стране читайте в материале Sputnik Кыргызстан>>
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