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Авоська: цены на продукты на 8 сентября

Источник:
https://ru.sputnik.kg/avoska/2...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446813-ru.html

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8 сентября 2017, 16:51       Комментарии

В супермаркетах выросли цены на морковь, картофель и помидоры. Особенно подорожал лук - на 11 сомов. На рынке же подорожало молоко и незначительно подешевели огурцы.
Цены на стандартный набор продуктов читайте в справке Sputnik Кыргызстан.
Авоська - сетчатая хозяйственная сумка, которая используется преимущественно для посещения рынков и магазинов. Так как в сложенном виде она занимает мало места, ее часто берут с собой на всякий случай. Разговорное название "авоська" появилось в Советском Союзе, когда люди брали с собой эту сумку на "авось что надо будет купить".
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