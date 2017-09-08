При каких условиях Бишкек увидит полярное сияние — ответ ученого

8 сентября 2017, 16:38 Комментарии

БИШКЕК, 8 сен - Sputnik. Жители Бишкека смогут увидеть полярное сияние при возникновении очередных, более сильных солнечных вспышек, сказал корреспонденту Sputnik Кыргызстан главный научный сотрудник Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Российской академии наук Сергей Богачев.

По его словам, в связи с мощнейшими солнечными вспышками сильное полярное сияние наблюдается в Канаде, где сейчас ночь. Когда ночь настанет на территории бывшего Советского Союза, сияние будет видно на географических широтах от 40 до 60 градусов.

"Бишкек находится на широте 40 градусов - на границе зоны доступности. Это значит, что вероятность увидеть сияние низкая. Но ситуация меняется очень динамично. В истории были случаи, когда сияние было видно даже на экваторе. Возможно, к тому времени, когда на нашей стороне Земли наступит ночь, ситуация изменится, и Бишкек попадет в зону доступности", - сказал ученый.

4 сентября на Солнце началась серия вспышек. Сначала произошли пять небольших вспышек класса М мощностью 4-5 баллов, затем 6 сентября последовала вспышка класса X мощностью 2,2 балла; в тот же день случилась экстремально сильная вспышка X9.3. В пятницу, 8 сентября, в 14.00 по бишкекскому времени была зафиксирована очередная сильнейшая вспышка класса Х.

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