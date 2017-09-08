В Ташкенте повара приступили к установлению мирового рекорда по приготовлению плова - фото

8 сентября 2017, 16:08 Комментарии

Ташкент, 08.09.17 /Толонбай Курбанов – Кабар/. Узбекские повара приступили к установлению мирового рекорда по приготовлению плова объемом свыше 8 тонн в Ташкенте. Мероприятие проходит в рамках фестиваля народных традиций "O'zbegim", сообщает корреспондент ИА "Кабар" с места событий.

По словам автора проекта, знаменитого повара Бахриддина Шамсутдинова, повара намерены установить мировой рекорд по приготовлению плова и поэтому здесь за ходом этого процесса следят представители Книги рекордов Гиннеса.

"В июле в городе Алмалыке Ташкентской области был приготовлен плов объемом более 6 тонн в казане диаметром 4,2 метра и объемом почти в 8 тыс. литров. Тогда это было репетицией перед установлением мирового рекорда ", отметил он.

В Ташкенте в процессе приготовления рекордного плова принимают участие 50 поваров со всего Узбекистана. Для его приготовления использованы: говядины - 1500 кг, баранины - 400 кг, жира баранины (курдюк) - 220 кг и 1900 кг риса, 2700 кг моркови, 220 кг лука, 440 литров растительного масла, 57 кг соли. Все это заправлено - 100 кг нута, 190 кг изюма, 5 кг зиры, 2 кг черного перца горошком, 1 кг куркумы, 350 литрами воды.



Приготовленным пловом угостят всех желающих, а также отправят в дома "Мурувват", дома престарелых и инвалидов.