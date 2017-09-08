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План по реформе системы дорожной безопасности в КР включает в себя 103 мероприятия

Источник:
http://kabar.kg/news/plan-po-r...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446810-ru.html

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8 сентября 2017, 16:11       Комментарии

Бишкек, 08.09.17. /Кабар/. План по реализации Комплекса мер по реформе системы дорожной безопасности в КР включает в себя 103 мероприятия. Соответствующее постановление правительства КР об утверждении данного Плана, накануне было подписано премьер-министром Сапаром Исаковым.
Как сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР, план состоит из основных блоков, направленных на автоматизацию управления в сфере обеспечения дорожной безопасности, ужесточение наказания за правонарушения в сфере безопасности дорожного движения и повышение безопасности детей.
Кроме того, в нем отражены вопросы подготовки и сдачи экзаменов на водительские удостоверения, коммерческих пассажирских перевозок, регистрации транспортных средств, улучшения дорожной инфраструктуры и медицинского обеспечения безопасности дорожного движения.
В рамках реализации проекта "Таза Коом", Планом предусматривается установка системы фото- и видеофиксации нарушений ПДД на первоначальном этапе в городах Бишкек и Ош и в дальнейшем по всей республике и внедрение системы штрафных баллов за нарушения ПДД.
Кроме того в нем предусмотрены такие мероприятия как:
- разработка образца водительского удостоверения с чипом, содержащим информацию о совершенных правонарушениях ПДД, ДТП, об оплате штрафов;
- ужесточение санкций за нарушение ПДД водителями, а также увеличения штрафов и сроков лишения водительских удостоверений, в зависимости от серьезности и опасности нарушений (совершение ДТП, управление в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, превышение скоростного режима движения, выезд на полосу встречного движения, проезд на запрещающий сигнал светофора и др.);
- ужесточение ответственности водителей легкового транспортного средства за неиспользование ремней безопасности пассажирами;
- введение соответствующей нормы в законодательство КР об обязательности детских автомобильных кресел при перевозке детей в возрасте до 7 лет и обязательном использовании детских удерживающих устройств при перевозке детей в возрасте от 7 до 12 лет;
- установка возрастного ценза для первичного получения водительского удостоверения категорий "А", "А1", "B", "B1" лицами в возрасте до 18 лет;
- ужесточение лицензионных требований к автошколам, в части качественного и эффективного обучения;
- сокращение скоростного режима: в населенных пунктах с 60 км/ч до 50 км/ч, в районах школ - до 30 км/ч.
- разработка проекта НПА, предусматривающего применение сотрудниками ГУПМ алкотестеров на предмет определения степени опьянения водителей, с выдачей протоколов о наличии или отсутствии алкоголя.
Министерствам, государственным комитетам, административным ведомствам и иным органам государственной власти, местным государственным администрациям и органам местного самоуправления поручено принять исчерпывающие меры по неукоснительному исполнению Плана в установленные сроки и ежемесячно отчитываться о его реализации в Аппарат Правительства КР и секретариат Совета безопасности КР.

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