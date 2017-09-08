Узбекские повара намерены установить мировой рекорд по приготовлению плова

8 сентября 2017, 16:13 Комментарии

Ташкент, 08.09.17. /Толонбай Курбанов – Кабар/. В рамках фестиваля народных традиций "O'zbegim" в Ташкенте в данное время идет приготовление национального блюда – плова свыше 8 тонн, сообщает корреспондент ИА "Кабар" с места событий.

По словам автора проекта, знаменитого повара Бахриддина Шамсутдинова, сегодня будет установлен мировой рекорд по приготовлению плова и поэтому здесь за ходом этого процесса следят представители Книги рекордов Гиннеса.

"В июле в городе Алмалыке Ташкентской области был приготовлен плов более 6 тонн в казане диаметром 4,2 метра и объемом почти в восемь тысяч литров. Это стало репетицией перед мировым рекордом", - отметил он.

Сегодня в процессе приготовления рекордного плова принимают участие 50 поваров со всего Узбекистана. Для плова использованы следующие количества продуктов: говядины - 1500 кг, баранины - 400 кг, жира баранины (курдюк) - 220 кг и 1900 кг риса, 2700 кг моркови, 220 кг лука, 440 литров растительного масла, 57 кг соли. Все это заправлены - 100 кг нута, 190 кг изюма, 5 кг зиры, 2 кг черного перца горошком, 1 кг куркумы, 350 литрами воды.

Приготовленным пловом угостят всех желающих, а также отправят в дома "Мурувват", дома престарелых и инвалидов.