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Из-за землетрясения в Мексике почти два миллиона человек остались без света

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/iz-za-zem...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446808-ru.html

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8 сентября 2017, 16:19       Комментарии

Бишкек, 08.09.17. /Кабар/. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето заявил, что в результате мощного землетрясения без света остались по меньшей мере 1,85 миллиона потребителей.
"CFE (национальная энергосистема) сообщила, что землетрясения затронуло 1,85 миллиона человек", — написал президент на своей странице в Twitter. Он добавил, что электроснабжение уже было восставлено для 1,38 миллиона человек.
В ходе пресс-конференции, которую транслировали местные телеканалы, президент заявил, что в зонах, затронутых землетрясением, задействованы силы армии, военно-морских сил и полиции. Пенья Ньето отметил, что центральное правительство координируется с властями штатов для оценки повреждений в регионах.
Землетрясение магнитудой, по уточненным данным, 8,2 было зафиксировано в 04.49 по времени UTC (07.49 мск). Эпицентр располагался в 119 километрах к юго-западу от населенного пункта Трес-Пикос. Очаг землетрясения залегал на глубине 33 километра. Тихоокеанский центр предупреждения о цунами сообщил об угрозе возникновения разрушительных волн.
Тихоокеанский центр предупреждения о цунами (PTWC) сообщил, что максимальная высота волн при цунами после землетрясения достигла одного метра. В результате землетрясения погибли пять человек.
Источник РИА Новости

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