В результате сноса незаконного строения освобожден тротуар — мэрия Бишкека

8 сентября 2017, 16:32 Комментарии

Бишкек, 08.09.17. /Кабар/. Управлением землепользования и строительства мэрии Бишкека совместно с МП "Тазалык" произведен снос самовольно возведенных капитальных строений. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Так, демонтированы СТО на пересечении улиц Кийзбаева-Шабдан-Баатыра и металлического ограждения с капитально возведенным пунктом охраны на пересечении улиц Шопокова-Туголбай-Ата, построенных без соответствующих разрешительных документов на муниципальной территории.

Владельцам данных объектов со стороны Управления выдавалось уведомление. В связи с неисполнением уведомления в срок снос произведен в принудительном порядке, с приведением территории в первоначальное состояние, освобождением территории СТО общей площадью более 150 кв. метров и освобождением тротуара ирригационных сетей из металлического ограждения с пунктом охраны в капитальных конструкциях - общей площадью около 200 кв. метров.

В случае нарушения лицами действующего законодательства КР в области градостроительной деятельности, незаконное строительство и захват земельного участка будут привлечены к административной и уголовной ответственности.