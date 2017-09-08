В Бишкеке снесли незаконно построенные СТО и забор

8 сентября 2017, 16:20 Комментарии

В Бишкеке снесли самовольно возведенные капитальные строения, сообщает 7 сентября пресс-служба мэрии столицы. Были демонтированы СТО на пересечении улиц Кийзбаева-Шабдан Баатыра и металлическое ограждение с капитально возведенным пунктом охраны на пересечении улиц Шопокова-Туголбай Ата.

Сообщается, что владельцам объектов выдавалось уведомление, однако, в связи с неисполнением уведомления в срок снос произведен в принудительном порядке с приведением территории в первоначальное состояние, освобождением территории СТО общей площадью более 150 кв.м, тротуара ирригационных сетей из металлического ограждения с пунктом охраны в капитальных конструкциях общей площадью около 200 кв. м.

"В случае нарушения лицами действующего законодательства КР в области градостроительной деятельности, незаконное строительство и захват земельного участка будут привлечены к административной и уголовной ответственности", - говорится в сообщении.