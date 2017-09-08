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В результате сноса незаконного строения освобожден тротуар — мэрия БишкекаВ результате сноса незаконного строения освобожден тротуар — мэрия БишкекаИз-за землетрясения в Мексике почти два миллиона человек остались без светаИз-за землетрясения в Мексике почти два миллиона человек остались без света

В Бишкеке снесли незаконно построенные СТО и забор

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446806-ru.html

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В результате сноса незаконного строения освобожден тротуар — мэрия Бишкека

Британские эксперты определи три направления для проекта "Умный город" в Бишкеке

8 сентября 2017, 16:20       Комментарии

В Бишкеке снесли самовольно возведенные капитальные строения, сообщает 7 сентября пресс-служба мэрии столицы. Были демонтированы СТО на пересечении улиц Кийзбаева-Шабдан Баатыра и металлическое ограждение с капитально возведенным пунктом охраны на пересечении улиц Шопокова-Туголбай Ата.
Сообщается, что владельцам объектов выдавалось уведомление, однако, в связи с неисполнением уведомления в срок снос произведен в принудительном порядке с приведением территории в первоначальное состояние, освобождением территории СТО общей площадью более 150 кв.м, тротуара ирригационных сетей из металлического ограждения с пунктом охраны в капитальных конструкциях общей площадью около 200 кв. м.
"В случае нарушения лицами действующего законодательства КР в области градостроительной деятельности, незаконное строительство и захват земельного участка будут привлечены к административной и уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

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