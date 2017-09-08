Из Мьянмы бежали почти 300 тысяч человек, Бангладеш просит забрать их назад

8 сентября 2017, 16:07 Комментарии

За две недели межрелигиозных столкновений в Мьянме страну покинули 270 тысяч мусульман-рохинджа, сообщает "Росбалт" со ссылкой на Организацию Объединенных Наций (ООН).

Пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Дунья Аслам Хан заявила, что все они в поисках убежища пересекли границу соседнего Бангладеш, где практически не осталось места для беженцев.

"За последние две недели порядка 270 тысяч жителей народности рохинджа прибыли в Бангладеш в поисках безопасности. И без того немногие места для приема беженцев уже переполнены", - сказала она.

По ее словам, большинство вынужденных мигрантов испытывают серьезные проблемы со здоровьем, так как им пришлось пешком преодолеть огромное расстояние, в том числе по джунглям и горам. Кроме того, они страдают от недоедания, что вызывает особое беспокойство ООН. Всемирная продовольственная программа предоставила специальные пайки для 3000 беременных, молодых матерей и детей в возрасте до пяти лет, однако еды на всех не хватает.

Тем временем премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина призвала власти Мьянмы забрать назад представителей народности рохинджа, которые бежали из-за боестолкновений в мьянманском штате Ракхайн.

"Люди бегут в Бангладеш за убежищем после того, как потеряли все в одном инциденте за другим. Мы делаем все возможное, чтобы помочь им. Кроме того, мы оказываем давление на правительство Мьянмы, чтобы они забрали своих людей из нашей страны. Это то, чего мы хотим", - сказала она на встрече руководства правящей партии "Авами Лиг", отметив, что число незарегистрированных беженцев в стране превысило число зарегистрированных.

По ее словам, власти Мьянмы должны гарантировать безопасность и средства существования мусульманам.

Еще накануне число беженцев оценивалось в 146 тыс. человек, оно растет в геометрической прогрессии. По данным Всемирной продовольственной программы ООН, эти цифры являются приблизительными, так как пока не ведется подсчет вновь прибывших в страну перебежчиков. На помощь оставшимся без крова представителям народа рохинджа ВПП запросило выделить $11,3 млн.