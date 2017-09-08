Группам семейных врачей на Иссык-Куле вручили 14 машин — фото

8 сентября 2017, 15:58 Комментарии

БИШКЕК, 8 сен - Sputnik. Группам семейных врачей Джети-Огузского, Тонского и Тюпского районов Иссык-Кульской области вручили 14 автомобилей "Лада 21310" (Нива), сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Машины предоставлены в рамках проекта "Автономия организаций здравоохранения" при поддержке Минздрава КР и финансовой помощи правительства Швейцарии через Швейцарское управление по развитию и сотрудничеству (SDC).

© Фото / пресс-служба Министерства здравоохранения КРГруппам семейных врачей Джети-Огузского, Тонского и Тюпского районов Иссык-Кульской области вручили 14 автомобилей "Лада 21310" По словам статс-секретаря Минздрава Жазгуль Кийизбаевой, закупка автомобилей для организаций здравоохранения первичного звена свидетельствует о системной работе в стране.

"Надеюсь, на этих машинах медики быстрее будут добираться к гражданам, которые нуждаются в помощи. Также до конца текущего года пилотные организации здравоохранения обеспечат новым базовым медицинским оборудованием", - сказала она.

В перечисленных районах Иссык-Кульской области первичную медико-санитарную помощь населению оказывают более 26 групп семейных врачей.

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