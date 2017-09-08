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14 Иссык-Кульским врачам подарили автомобили для обслуживания отдаленных сел14 Иссык-Кульским врачам подарили автомобили для обслуживания отдаленных селВ Мексике из-за землетрясения почти два миллиона человек остались без светаВ Мексике из-за землетрясения почти два миллиона человек остались без света

Группам семейных врачей на Иссык-Куле вручили 14 машин — фото

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446804-ru.html

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8 сентября 2017, 15:58       Комментарии

БИШКЕК, 8 сен - Sputnik. Группам семейных врачей Джети-Огузского, Тонского и Тюпского районов Иссык-Кульской области вручили 14 автомобилей "Лада 21310" (Нива), сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
Машины предоставлены в рамках проекта "Автономия организаций здравоохранения" при поддержке Минздрава КР и финансовой помощи правительства Швейцарии через Швейцарское управление по развитию и сотрудничеству (SDC).
© Фото / пресс-служба Министерства здравоохранения КРГруппам семейных врачей Джети-Огузского, Тонского и Тюпского районов Иссык-Кульской области вручили 14 автомобилей "Лада 21310" По словам статс-секретаря Минздрава Жазгуль Кийизбаевой, закупка автомобилей для организаций здравоохранения первичного звена свидетельствует о системной работе в стране.
"Надеюсь, на этих машинах медики быстрее будут добираться к гражданам, которые нуждаются в помощи. Также до конца текущего года пилотные организации здравоохранения обеспечат новым базовым медицинским оборудованием", - сказала она.
В перечисленных районах Иссык-Кульской области первичную медико-санитарную помощь населению оказывают более 26 групп семейных врачей.
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