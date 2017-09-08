Доллар США: 68.5500 (+0.0712) 
Евро: 81.9927 (+0.2085) 
Золото: 43.10 $/гр (+0.01) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
ясно +30°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Богатырев: Президентство Атамбаева – время системных трансформацийБогатырев: Президентство Атамбаева – время системных трансформацийПРООН объявил о приеме проектных заявок в рамках фонда гражданских инициативПРООН объявил о приеме проектных заявок в рамках фонда гражданских инициатив

Минздрав расследует дело о, якобы, попытке изнасилования девочки врачом в Кемине

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/minzdrav-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446803-ru.html

Похожие новости

14 Иссык-Кульским врачам подарили автомобили для обслуживания отдаленных сел

Врача обвиняют в попытке изнасилования девочки. Возбуждено уголовное дело

ГУВД: В Кемине врача подозревают в развратных действиях в отношении 12-летней девочки

В Москве кыргызстанца задержали за попытку изнасилования журналистки НТВ

Врач пытался изнасиловать 12-летнюю девочку? — Минздрав разбирается

8 сентября 2017, 15:46       Комментарии

Бишкек, 08.09.17. /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. В Минздраве создана комиссия по расследованию дела о враче, который, якобы, совершил развратные действия в отношении 12 летней девочки. Об этом агентству "Кабар" сообщил министр здравоохранения КР Талантбек Батыралиев.
По его словам, он взял на личный контроль это дело.
"Комиссия Минздрава будет параллельно с правоохранительными органами проводить расследование. В данный момент я не владею информацией, о каком именно враче идет речь. Вроде бы говорится о больнице в Орловке, но эта информация не подтверждена", - сказал он.
Министр отметил, что дал команду, чтобы не было никаких поблажек.
Отметим, что в милицию поступило заявление от дяди 12-летней девочки о том, что врач в Кеминском районе совершил развратные действия в отношении его племянницы.
В милиции возбуждено уголовное дело по статье 133 (Развратные действия в отношении несовершеннолетней девочки). Ведется следствие.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум