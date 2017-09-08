Минздрав расследует дело о, якобы, попытке изнасилования девочки врачом в Кемине

8 сентября 2017, 15:46 Комментарии

Бишкек, 08.09.17. /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. В Минздраве создана комиссия по расследованию дела о враче, который, якобы, совершил развратные действия в отношении 12 летней девочки. Об этом агентству "Кабар" сообщил министр здравоохранения КР Талантбек Батыралиев.

По его словам, он взял на личный контроль это дело.

"Комиссия Минздрава будет параллельно с правоохранительными органами проводить расследование. В данный момент я не владею информацией, о каком именно враче идет речь. Вроде бы говорится о больнице в Орловке, но эта информация не подтверждена", - сказал он.

Министр отметил, что дал команду, чтобы не было никаких поблажек.

Отметим, что в милицию поступило заявление от дяди 12-летней девочки о том, что врач в Кеминском районе совершил развратные действия в отношении его племянницы.

В милиции возбуждено уголовное дело по статье 133 (Развратные действия в отношении несовершеннолетней девочки). Ведется следствие.