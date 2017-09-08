Богатырев: Президентство Атамбаева – время системных трансформаций

8 сентября 2017, 15:48 Комментарии

Бишкек, 08.09.17 /Кабар/. Политолог Валентин Богатырев заявил, что период правления президента Алмазбека Атамбаева можно назвать периодом системных политических трансформаций. Он сказал об этом на Круглом столе "Итоги работы Президента Алмазбека Атамбаева" в КНУ им. Баласагына.

"Хэштэгом президентства Алмазбека Атамбаева, чаще всего, называют слово "стабильность", "политическая стабильность". Я не знаю, можно ли считать то, что происходило у нас в стране в последние годы политической стабильностью? На мой взгляд, наоборот, это было время тектонических сдвигов в политике, и события последнего года как нельзя лучше это иллюстрируют", - сказал В.Богатырев.

По его словам, одним из примеров является ведение политической борьбы в рамках правовых норм, в стенах Жогорку Кенеша.

"Мы видим второе подряд формирование Жогорку Кенеша с настолько широким спектром политических позиций, и с такой степенью их представленности, каких не было, пожалуй, в нашей суверенной истории. Мы видели представителей нескольких политических партий и вовсе беспартийных руководителей во главе Правительства, не говоря уже о министерствах и ведомствах. Это невозможно было себе представить ни при Акаеве, ни при Бакиеве", - подчеркнул он.

"Мы видим жесткое политическое противостояние Президента и ряда тех людей, которые вместе с ним участвовали в свержении прежней власти. Мы видим, наконец, что никто не в состоянии предсказать, каким будет результат президентских выборов. Те, кто помнит 1995, 2000, 2009 годы подтвердят, что это немыслимая для тех времен ситуация. И вот у меня не поворачивается язык называть все это стабильностью. Это бурление жизни, бурление политики, бурление общественных настроений", - добавил политолог.

Эксперт обратил внимание присутствующих на то, что именно это разнообразие, многополюсность, мультипозиционность политической жизни, самого института власти - как раз и является базовым фактором устойчивости общества.

"И сегодня, несмотря на высокое политическое напряжение, уже никто не живет в предвкушении трагических общественных катаклизмов больших, чем обычные выборы в обычной демократической стране. Все это процессы, свидетельствующие о создании у нас де-факто принципиально новой политической атмосферы и принципиально новой политической конструкции, гарантирующей, в случае ее сохранения, от политических катастроф, какими, несомненно, были две минувшие революции", - заключил Валентин Богатырев.

Отметим, в работе круглого стола также участвовали члены экспертного клуба "Пикир" Бакыт Бакетаев, Жумкадыр Акенеев, Марс Сариев, Игорь Шестаков, Кайрат Осмоналиев, Токтогул Какчекеев, Эльмира Иманалиева.