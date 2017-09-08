Атамбаев сделал шаг к новой философии власти – политолог Богатырев

8 сентября 2017, 15:57 Комментарии

Бишкек, 08.09.17 /Кабар/. Политолог Валентин Богатырев выделил наиболее важные исходные точки правления нынешнего главы государства, рассуждая об итогах президентства Алмазбека Атамбаева.

"На мой взгляд, эти метки куда более важные, чем трансформация политической системы, или даже чем строительство дорог, о котором, наверное, здесь расскажут. Речь идет о трех шагах Атамбаева. Шаг к национальному возрождению, шаг к формированию новой элиты страны и шаг к новой философии власти", - сказал Богатырев.

По его словам, Атамбаев стал первым человеком на этом посту, который понял, что основополаганием для строительства нации, для определения долгосрочной стратегии развития страны является не привнесение политических или экономических модернизаций по чьим-то образцам, а формирование национальной картины мира и национального образа будущего.

"И в этом смысле я называю Атамбаева первым президентом-националистом", подчеркнул политолог.

"Конечно, формирование картины мира – это огромная и трудная работа элит и системы образования по восстановлению самостного, идентичного кыргызского общенационального и одновременно личностного мироощущения и мироотношения. Но эта работа начата, ее уже невозможно остановить. И речь идет не только об усилиях по восстановлению автохонной цивилизационной идентичности кыргызов и не только об истории, которые крайне важны. Речь идет о том, какие деятельностные модели, какие форматы отношений в обществе и с другими народами должны лечь в основу создаваемой кыргызской экономики, кыргызского государственного устройства и кыргызской внешней политики. То есть речь идет о будущем, о том, зачем мы, и как мы будем жить завтра. Не определившись в этих фундаментальных основах, мы не можем сказать, что и каким образом надо делать, не можем начать путь и будем обречены на существование в рамках чужих проектов мироустройства", - сообщил эксперт

Богатырев отметил, что именно потому мы видим синхронное движение в двух пространствах: историко-концептуальном и пространстве программирования будущего.

"Я имею ввиду форум народов Алтайской цивилизации, связанные с ним работы по восстановлению исторического контекста существования кыргызского народа, а также разработку Национальной стратегии устойчивого развития, которая далеко выходит за рамки обычного планирования и которая стала основой для ближайших 40 шагов Правительства. Это все две стороны одной и той же медали, одной и той же работы – работы по национальному возрождению", - пояснил В.Богатырев.

Он добавил, что проделать ее невозможно без другого шага: без формирования новой элиты.

"Днями мы стали свидетелями прихода нового правительства страны. И все, даже ярые противники Атамбаева признают, что это уникальное для нас правительство. Конечно, госуправленческая и политическая элита – лишь малая часть элитного корпуса нации, корпуса развития. Но изменения в ней, подобно лакмусовой бумаге, отражают новые процессы, новые ценности, новые тенденции, которые формируются в обществе.

После десятилетий доминирования советских и постсоветских элит в зону мышления, в зону созидания, в зону управления активно входят новые поколения. Это не люди из чьих бы то ни было списков, не чьи-то предвыборные "интеллектуальные сотни". Это самостоятельный национальный элитный корпус нового типа: людей, умеющих работать в меняющемся мире, не следовать образцам, а создавать их, опирающихся на национальную культуру…", - подчеркнул эксперт.

В завершение своего выступления Богатырев рассказал о третьем системном шаге Алмазбека Атамбаева - выдворении за кулисы кыргызской политики и государственного управления того поколения властной элиты, которое несет на себе философию политической коррупции и коррумпированных чиновников.

"Смена философии власти - пожалуй, наиболее болезненный и медленный в темпах вектор президентской работы, поскольку он связан не только с политическими балансировками и необходимостью учитывать групповые, клановые интересы реального общества, но и с утвердившимися общественными представлениями.

Чего стоит только противодействие интересам олигархических групп, крупного и местного бизнеса, сконцентрированных в рамках так называемых "политических партий", в результате существующей системы формирования законодательной и исполнительной власти.

Метастазами глубокой болезни кыргызской демократии стала система торговли голосами избирателей, которая получила широкое распространения как результат невозможности законными путями обойти те механизмы обеспечения чистоты голосования, которые внедрены в последнее время.

Политическая коррупция и коррупция услуг – сегодня наиболее тяжелые проявления и последствия той философии власти, которая господствовала более двадцати лет и с которой сегодня идет трудная борьба.

Я не вижу ничего удивительного в том, что Алмазбек Атамбаев, начавший эти системные трансформации сегодня беспокоится о том, что будет после него. Каждый из отмеченных мной трех шагов Атамбаева требует длительных и настойчивых усилий. И, как и для любого президента, любой страны, ему, конечно же, небезразлично как будет идти эта работа.

Можно за этим углядеть стремление удержать власть или больше того – удержаться у власти, а можно - стремление довести начатое до конца. В конце концов - это вопрос подозрительности или испорченности того, кто смотрит и судит.

Но есть только один объективный судья – это история. Именно с ней будет иметь дело Алмазбек Атамбаев через два с половиной месяца. А это, поверьте, покруче любой оппозиции", - заключил В.Богатырев.

Отметим, в работе круглого стола также участвовали члены экспертного клуба "Пикир" Бакыт Бакетаев, Жумкадыр Акенеев, Марс Сариев, Игорь Шестаков, Кайрат Осмоналиев, Токтогул Какчекеев, Эльмира Иманалиева.