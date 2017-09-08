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В Мексике из-за землетрясения почти два миллиона человек остались без светаВ Мексике из-за землетрясения почти два миллиона человек остались без света

14 Иссык-Кульским врачам подарили автомобили для обслуживания отдаленных сел

 

Фотографии: kabar.kg

      

Источник:
http://kabar.kg/news/14-issyk-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446799-ru.html

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8 сентября 2017, 16:06       Комментарии

Бишкек, 8.09.17. /Кабар/. В Министерстве здравоохранения КР прошла церемония вручения 14 автомашин марки "Лада 21310" группам семейных врачей Жети-Огузского, Тонского и Тюпского районов Иссык-Кульской области.
Как сообщает пресс-служба ведомства, данное мероприятие стало возможным благодаря правительству Швейцарии, с которым Кыргызстан сотрудничает в области здравоохранения практически 20 лет.
Автомобили предоставлены в рамках проекта "Автономия организаций здравоохранения" при Минздраве и финансовой помощи правительства Швейцарии через Швейцарское управление по развитию и сотрудничеству (SDC).
По словам статс-секретаря министерства здравоохранения Жазгуль Кийизбаевой, закупка автомобилей для организаций здравоохранения первичного звена свидетельствует о системной работе, которая проводится в стране.
"Я надеюсь, что закупленные машины облегчат доступ медиков к населению. Также, до конца текущего года эти же пилотные организации будут обеспечены новым базовым медицинским оборудованием, с целью укрепления материально-технической базы первичного звена. Проект тесно работает с Министерством здравоохранения, а также с пилотными организациями на местах, создавая партнерские взаимоотношения. Мы благодарим народ Швейцарии за вклад в укрепление здоровья населения Кыргызской Республики. Также хотелось бы поблагодарить и пожелать здоровья и удачи медицинским работникам пилотных районов за постоянную и кропотливую работу в предоставлении помощи населению и реагированию на потребности в охране здоровья", - сказала Кийизбаева.
Проект "Автономия организаций здравоохранения" вносит свой вклад в реализацию национальной программы "Ден Соолук". Его цель заключается в том, чтобы содействовать улучшению доступа сельского населения к услугам семейных врачей и повысить эффективность и качество медицинского обслуживания путем предоставления расширенной автономии для организаций здравоохранения. Проект также реализует инициативы, направленные на эффективное использование инфраструктуры, финансовых, кадровых и материально-технических ресурсов. С 2015 года проект реализуется в Тонском, Жети-Огузском и Тюпском пилотных районах Иссык-Кульской области.
Более 26 групп семейных врачей оказывают первичную медико-санитарную помощь населению в этих районах. Проект помог создать систему регулярных визитов врачей в села.

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