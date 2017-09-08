Глава МИД КР и посол Узбекистана в Кыргызстане обсудили предстоящий визит А.Атамбаева в РУз

8 сентября 2017, 15:55 Комментарии

В Министерстве иностранных дел 5 сентября состоялась встреча министра иностранных дел Эрлана Абдылдаевас послом Узбекистана в Кыргызстане Комилом Рашидовым. Как сообщила пресс-служба МИД, в ходе встречи стороны обсудили договоренности, достигнутые по итогам государственного визита президента Шавката Мирзиёева в Кыргызстан, а также подчеркнули важность качественной подготовки к предстоящему государственному визиту президента Алмазбека Атамбаева в Узбекистан.

Стороны позитивно оценили текущую динамику двустороннего сотрудничества между КР и РУз.