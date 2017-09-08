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Глава МИД КР и посол Узбекистана в Кыргызстане обсудили предстоящий визит А.Атамбаева в РУз

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446798-ru.html

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8 сентября 2017, 15:55       Комментарии

В Министерстве иностранных дел 5 сентября состоялась встреча министра иностранных дел Эрлана Абдылдаевас послом Узбекистана в Кыргызстане Комилом Рашидовым. Как сообщила пресс-служба МИД, в ходе встречи стороны обсудили договоренности, достигнутые по итогам государственного визита президента Шавката Мирзиёева в Кыргызстан, а также подчеркнули важность качественной подготовки к предстоящему государственному визиту президента Алмазбека Атамбаева в Узбекистан.
Стороны позитивно оценили текущую динамику двустороннего сотрудничества между КР и РУз.

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