Начинания Атамбаева заслуживают продолжения - политолог

8 сентября 2017, 15:04 Комментарии

Бишкек, 08.09.17 /Кабар/. Промежуточные итоги правления президента Алмазбека Атамбаева были представлены и обсуждены на Круглом столе "Итоги работы Президента Алмазбека Атамбаева". Он был организован экспертным клубом "Пикир" и состоялся в Кыргызском национальном университете им. Ж.Баласагына с участием ряда известных политологов и экспертов страны.

"Сегодня мы проводим некую черту в политической истории правления нынешнего Президента. Конечно, критиковать легко, но важно отмечать позитив, положительные начинания Атамбаева. И, конечно же, согласно всем государственным трендам, преобразования должны иметь продолжение, принимать некую преемственность", - сказал модератор мероприятия Бакыт Бакетаев.

Политолог подчеркнул, что кандидат от политической партии СДПК Сооронбай Жээнбеков уже заявил о намерении продолжить курс устойчивого развития нынешнего главы государства, если будет избран новым Президентом Кыргызстана.

"Сооронбай Шарипович уже сказал о том, что если поддержит народ, если поддержит всевышний, то он продолжит положительные начинания в социально-экономическом и демократическом строительстве, выразил готовность обеспечить перманентное продолжение курса стабильности и развития", - пояснил он.

Кроме того, Б.Бакетаев обратил внимание на то, что озвучиваемые отдельными политиками инициативы по возвращению к президентской форме государственного управления следует расценивать не иначе как откат назад.

"В кыргызском обществе накопился довольно богатый политический капитал, поэтому народ поддерживает продолжение этих трендов. Кыргызстанцы сейчас испытывают некоторую революционную усталость. В этой связи все ломать и начинать снова – это уже откат назад. Мы уже проходили этот этап. Сейчас новый тренд в стране – это продолжение всех начинаний, это преемственность. Мы думаем, что народ точно это поддерживает", - подчеркнул эксперт.

В завершение своих слов Б.Бакетаев добавил, что сама история развития государств и человеческой цивилизации всегда доказывала, что не надо ничего ломать.

"Надо выбирать самое лучшее и продолжать. В этом плане для нас показателен опыт нашего большого соседа – Китая. Мы можем учиться у них преемственности, умению организовать и продолжать достижения по созданию комфортных условий проживания для всех граждан страны", - заключил политолог.

В работе круглого стола также участвовали члены экспертного клуба "Пикир" Жумкадыр Акенеев, Марс Сариев, Игорь Шестаков, Кайрат Осмоналиев, Токтогул Какчекеев, Эльмира Иманалиева, Валентин Богатырев.