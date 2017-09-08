Ежегодно детдома и интернаты выпускают около 400 ребят, которые нуждаются в обеспечении жильем, - омбудсмен

8 сентября 2017, 15:15 Комментарии

Ежегодно детские дома и школы-интернаты выпускают около 400 девочек и мальчиков, которые нуждаются в обеспечении жильем. Об этом 8 сентября в ходе международного форума "Роль омбудсмена в совершенствовании нормативно-правовых актов в области прав человека: ожидания и перспективы" сказал омбудсмен Кубат Оторбаев. По его словам, статьи 43 и 44 Жилищного кодекса предусматривают необходимость обеспечения социальным жильем детей-сирот, вышедших из интернатных учреждений, детских домов: "Однако данное требование остается лишь на бумаге". Он также сообщил о том, что неоднократно поднимали вопрос по совершенствованию судебного исполнительного производства по алиментным обязательствам. В результате 19 января 2017 года были внесены изменения в Семейный кодекс КР.

"Из-за нелегального прибытия и неофициальной трудовой деятельности наших мигрантов за рубежом, определить их место жительства и место работы не представляется возможным, следовательно, нет возможности взыскать с них алименты. Такая ситуация сложилась не только в случае с внешними мигрантами, но и с внутренними. Отсутствует эффективный механизм взыскания алиментов в случае, если должник при изменении своего места жительства не уведомляет об этом соответствующие органы власти. Несвоевременная, неполная выплата алиментов или их полное отсутствие сказываются на материальном положении неполных семей, что влечет за собой крайнюю экономическую и материальную уязвимость женщин и детей", - рассказал он.

В этой связи в законе "Об исполнительном производстве и о статусе судебных исполнителей в КР" были установлены временные ограничения на пользование должником специальным правом (это право на охоту, права управления транспортными средствами): "Также добились создание единой базы данных должников по алиментным обязательствам. Данная база данных должников по выплате алиментов дает право ограничить в выезде из Кыргызстана до полной выплаты обязательств".