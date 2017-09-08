ПРООН объявил о приеме проектных заявок в рамках фонда гражданских инициатив

8 сентября 2017, 15:22 Комментарии

Программа развития Организации Объединенных Наций и Швейцарское управление по развитию и сотрудничеству объявляют прием проектных заявок в рамках проекта "Сильная парламентская демократия при активном участии граждан". Об этом сообщили в ПРООН.

На протяжении длительного времени ПРООН установил долгосрочное партнерство с Жогорку Кенешем КР. Организация оказала поддержку в разработке и последующей реализации стратегий развития ЖК КР, в улучшении исполнения ее законодательной, а также представительской функций. В результате конституционного референдума 2010 года Кыргызская Республика стала единственной парламентской демократией в регионе, согласно которой парламент был наделен ключевой ролю в формировании и последующем мониторинге исполнения национальных стратегий развития. Несмотря на проделанный прогресс, существует ряд проблем на пути построения более инклюзивной и подотчетной системы парламентского правления.

С целью дальнейшего укрепления парламентской демократии в Кыргызской Республике ПРООН был отобран для реализации десятилетнего проекта "Сильная парламентская демократия при активном участии граждан". Проект разработан и финансируется Швейцарским управлением по развитию и сотрудничеству и позволит парламенту улучшить контроль за исполнительной ветвью власти и обеспечит возможность для граждан включаться в процесс принятия решений и выработки политики, и расширит права и возможности субъектов гражданского общества для более эффективного мониторинга и влияния на подотчетность органов законодательной и исполнительной власти, что позволит гражданам призывать парламент и правительство к ответственности и извлекать максимальную пользу от более доступного, эффективного и ответственного государственного управления.

Для достижения этих целей проект объявляет прием проектных заявок в рамках Фонда поддержки гражданских инициатив (ФГИ). Основная цель грантовой схемы заключается в том, чтобы оказать содействие широкому спектру оригинальных внутренних инициатив гражданского общества, направленных на участие гражданского сектора в политических процессах и продвижение гражданского образования. Будет оказана поддержка инициативам организаций гражданского общества, направленным на разработку, пилотирование и институционализацию практик, способствующих большей подотчетности, инклюзивности и реагированию государственных учреждений, в частности парламента, улучшению сотрудничества между гражданским обществом, парламентом и другими государственными структурами и улучшению гражданского образования. Результаты направлены на поддержку инклюзивного, открытого и подотчетного государственного управления.

В рамках Фонда гражданских инициатив существует два вида грантов:

Гранты на сотрудничество будут предоставляться с целью оказания многолетней целевой поддержки, включая потенциальное направленное на достижение результата институциональное развитие организаций (до 30% от общей суммы гранта) в целях усиления своей работы по системным недостаткам и вызовам демократической системы и парламентской подотчетности перед гражданами. Этого предполагается достичь за счет внесения вклада в улучшение обмена гражданского общества, групп интересов и граждан с парламентом и укрепления взаимного доверия. Такое многолетнее сотрудничество будет основываться на взаимосогласованном плане сотрудничества: в рамках этого плана сотрудничества будут определены ожидаемые результаты партнерских отношений, а процесс их достижения с четкими организационными этапами и результатами.

Обязательным условием также является участие партнера или иного донора объемом не менее 20% от общего бюджета предложения (может быть в натуральном выражении).

Проектные гранты будут предоставляться с целью оказания целевой поддержки конкретным мероприятиям, обычно реализуемым в течение короткого периода времени, включая спонтанные инициативы, направленные на улучшение доступа гражданского общества и обмен с парламентом, укрепление направленного на избирателей процесса разработки политики и содействие гражданскому образованию. Все подаваемые проектные предложения должны быть направлены на достижение четких и измеримых результатов, которые оказывают поддержку достижениями целей проекта.

Предложения в рамках проектных грантов могут также подаваться в течение всего года.

Организации вправе подавать заявки на оба вида вышеуказанных грантов, в этом случае на каждый грант оформляется отдельная заявка.

Процедура и срок подачи проектных предложений:

Для подачи проектных предложений необходимо детально ознакомиться с руководством и заполнить форму заявки ниже. Проектные заявки можно заполнить как на кыргызском, так и на русском языках с обязательным переводом на английский язык (форма заявки на английском языке доступна ниже).

Весь пакет необходимых документов нужно отправить на следующий электронный адрес грантовой оценочной комиссии: caf@pmu.undp.kg, не позднее 15:00 9 октября 2017 года.

Условия и порядок электронной подачи и вскрытия документов:

- официальный адрес для электронной подачи: caf@pmu.undp.kg

- Максимальный размер файла для передачи: 10 Мб;

- Максимальное количество передач: неограниченно.

В случае возникновения вопросов можно обращаться: Айгуль Байбураева, координатор проекта, email: aigul.baiburaeva@undp.org

Руководство по заполнению документов на получение грантов на сотрудничество

Руководство по заполнению документов на получение проектных грантов

форма заявки

Application form