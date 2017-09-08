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Тариф "Элдик Интернет" от MegaCom – доступен каждому!

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366025_ta...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446794-ru.html

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8 сентября 2017, 15:01       Комментарии

Сегодня каждый кыргызстанец может наслаждаться технологиями высокоскоростного 4G LTE за умеренную плату.
MegaCom проводит кампанию доступности мобильного интернета, и поэтому разработал тарифный план "Элдик Интернет". Абоненты отлично отреагировали на инициативу ведущего мобильного оператора – этот тарифный план стал невероятно популярным среди жителей Кыргызстана.
Благодаря "Элдик Интернет" каждый сможет подобрать для себя оптимальный вариант с необходимым объёмом гигабайт. Самый выгодный из них - "Элдик Интернет 90". Он идеально подойдет всем кыргызстанцам.
Всего за 90 сомов в неделю вы получаете 6 ГБ интернета на максимальной скорости, 100 минут разговоров и 100 SMS внутри сети. Этого объема с учетом потребностей современного человека более чем достаточно.
Кроме того, MegaCom сделал тарифный план очень удобным для абонентов. Внушительный объем безлимитного интернета предоставляется на неделю без разделения по дням. При необходимости к любому из выбранных пакетов можно подключить турбокнопку с высокоскоростным интернетом до конца срока действия пакета.
Стоимость перехода на тарифный план "Элдик Интернет" составляет 60 сомов + недельная абонентская плата за выбранный пакет. Подробнее о тарифе узнайте на сайте компании или позвонив на номер *678.
"Элдик интернет" - Интернет без ограничений!

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