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Врача обвиняют в попытке изнасилования девочки. Возбуждено уголовное дело

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366023_vr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446793-ru.html

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Неопознанный труп в Ошской области. Возбуждено уголовное дело

8 сентября 2017, 15:09       Комментарии

В Минздраве создана комиссия по расследованию обвинения родителей в изнасиловании девочки дежурным врачом в больнице Орловки. Об этом "ВБ" сообщили в ведомстве.
В пресс-службе проинформировали, что комиссию создали сегодня, 8 сентября.
"Пока рано комментировать или делать какие-либо заявления. Создана комиссия, которая занимается этим делом. Расследование под личным контролем министра", - сообщили в ведомстве.
В ГУВД Чуйской области "ВБ" сообщили, что по факту обращения родителей возбуждено уголовное дело по статье 133 ("Развратные действия") Уголовного кодекса.
"Сейчас возбуждено уголовное дело по статье 133. Начаты все следственные мероприятия и экспертиза. Если обвинения родственников об изнасиловании подтвердятся, то дело будет переквалифицировано. Сейчас ожидают результатов экспертизы. Мужчина пока на свободе, он приглашен на допрос", - сообщили в ГУВД.
Напомним, сегодня, 8 сентября, в СМИ появилась информация об изнасиловании 12-летней девочки в больнице. По словам ее родственника, 6 сентября утром дежурный врач больницы ввел девочке укол, а после попытался изнасиловать ее.

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