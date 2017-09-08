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Кыргызстанец Табылды Кадырбеков стал победителем фотоконкурса в России

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/kyrgyzsta...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446791-ru.html

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8 сентября 2017, 14:57       Комментарии

Бишкек, 8.09.17 /Кабар/. Кыргызстанец Табылды Кадырбеков стал одним из победителей фотоконкурса имени Андрея Стенина в номинации "Портрет. Герой нашего времени" за фото "Продавщица сладкой ваты во время метели в Бишкеке".
Церемония награждения победителей III Международного конкурса фотожурналистики прошла 7 сентября в Центре фотографии имени братьев Луи и Огюст Люмьер в Москве.
Фотоконкурс организован МИА "Россия сегодня" под эгидой комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.
На конкурс было прислано порядка 5000 работ из 76 стран мира в четырех номинациях: "Главные новости", "Спорт", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени". На данной выставке представлено 200 лучших фотографий.
Табылды Кадырбеков работает фотокорреспондентом агентства "Sputnik Кыргызстан".
Международный конкурс фотожурналистики имени А.Стенина проходит третий год подряд и ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики.

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