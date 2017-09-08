Кыргызстанец Табылды Кадырбеков стал победителем фотоконкурса в России

8 сентября 2017, 14:57 Комментарии

Бишкек, 8.09.17 /Кабар/. Кыргызстанец Табылды Кадырбеков стал одним из победителей фотоконкурса имени Андрея Стенина в номинации "Портрет. Герой нашего времени" за фото "Продавщица сладкой ваты во время метели в Бишкеке".

Церемония награждения победителей III Международного конкурса фотожурналистики прошла 7 сентября в Центре фотографии имени братьев Луи и Огюст Люмьер в Москве.

Фотоконкурс организован МИА "Россия сегодня" под эгидой комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

На конкурс было прислано порядка 5000 работ из 76 стран мира в четырех номинациях: "Главные новости", "Спорт", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени". На данной выставке представлено 200 лучших фотографий.

Табылды Кадырбеков работает фотокорреспондентом агентства "Sputnik Кыргызстан".

Международный конкурс фотожурналистики имени А.Стенина проходит третий год подряд и ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики.