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ГУВД: В Кемине врача подозревают в развратных действиях в отношении 12-летней девочки

Источник:
http://kabar.kg/news/v-keminsk...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446790-ru.html

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8 сентября 2017, 15:05       Комментарии

Бишкек, 08.09.17. /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. В Кеминском районе Чуйской области врача подозревают в развратных действиях в отношении 12-летней девочки. Об этом агентству "Кабар" сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.
По их данным, в милицию обратился дядя девочки с заявлением. Как оказалось, ребенок лежал в больнице, в палате она была одна.
"Согласно показаниям девочки, врач часто заходил к ней и делал какой-то укол, после которого она не могла двигаться. Далее он ложился рядом с ней. В общем, она рассказала о развратных действиях со стороны врача", - пояснили в пресс-службе областной милиции, какие именно не уточняется.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 133 (Развратные действия в отношении несовершеннолетней), назначены все необходимые экспертизы.
При этом в пресс-службе ГУВД не уточнили, о какой именно больнице идет речь.

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