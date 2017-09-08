ГУВД: В Кемине врача подозревают в развратных действиях в отношении 12-летней девочки

8 сентября 2017, 15:05 Комментарии

Бишкек, 08.09.17. /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. В Кеминском районе Чуйской области врача подозревают в развратных действиях в отношении 12-летней девочки. Об этом агентству "Кабар" сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

По их данным, в милицию обратился дядя девочки с заявлением. Как оказалось, ребенок лежал в больнице, в палате она была одна.

"Согласно показаниям девочки, врач часто заходил к ней и делал какой-то укол, после которого она не могла двигаться. Далее он ложился рядом с ней. В общем, она рассказала о развратных действиях со стороны врача", - пояснили в пресс-службе областной милиции, какие именно не уточняется.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 133 (Развратные действия в отношении несовершеннолетней), назначены все необходимые экспертизы.

При этом в пресс-службе ГУВД не уточнили, о какой именно больнице идет речь.