Минкультуры ответило на сообщения о проблемах с цифровым вещанием в некоторых селах Кыргызстана

8 сентября 2017, 14:51 Комментарии

Министерства культуры, туризма и информации ответило на слова депутата Зиядина Жамалдинова ("Онугуу-Прогресс") о проблемах с цифровым вещанием в некоторых селах Кыргызстана. Как сообщили в министерстве со ссылкой на ОАО "Республиканское производственное объединение радиорелейных магистралей, телевидения и радиовещания", для обеспечения 100% охвата КР эфирным цифровым телевещанием стандарта DVB-T2 mpeg-4 предусмотрено приобретение ввод в эксплуатацию 211 цифровых автоматических ретрансляторов (ЦАТР).

"По состоянию на 7 сентября 2017 года в эксплуатацию введено 138 ЦАТР. Проводятся мероприятия по приобретению и вводу 73 ЦАТР. Мероприятия планируется завершить до конца октября 2017 года. До ввода в эксплуатацию ЦАТР в населенных пунктах, где отсутствуют эфирное цифровое телевещание, оно будет продолжать транслироваться в аналоговом формате", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прием сигналов первого мультиплекса цифрового телевещания возможен в любой точке Кыргызстана, в том числе и в населенных пунктах Кожоарык и Борбаш.

"Для села Кожоарык Кулатовского айыл окмоту ЦАТР уже приобретен, но нет возможности его ввода в эксплуатацию, так как не готово техническое здание для его установки. Руководство Кулатовского айыл окмоту пообещало завершить строительные работы до 1 октября 2017 года", - сообщили в министерстве.