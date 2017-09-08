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Проект "Читаем вместе". Библиотеки страны получат более 145 тысяч книг

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366020_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446788-ru.html

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8 сентября 2017, 14:39       Комментарии

В День международной грамотности, ​​8 сентября, директор миссии USAID в КР Кимберли Розен передала сертификаты о выделении более 145 тысяч книг через Агентство США по международному развитию, в частности, через проект USAID "Читаем вместе", которые будут распространены среди детских публичных библиотек системы Министерства культуры, информации и туризма КР по всей стране. Из них свыше 1500 книг на кыргызском языке со сказками, рассказами, стихами, ребусами и загадками.
Сегодня 26 библиотек Чуйской области жилмассивов г. Бишкек получили книги во время официальной церемонии передачи книг в Республиканской библиотеке для детей и юношества им. К. Баялинова.
USAID и Минкультуры совместно отобрали более 230 наименований книг на кыргызском языке.
Отметим, с начала этого года правительство США уже предоставило более 264 тысяч книг для 2 150 начальных школ республики.

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