Проект "Читаем вместе". Библиотеки страны получат более 145 тысяч книг

8 сентября 2017, 14:39 Комментарии

В День международной грамотности, ​​8 сентября, директор миссии USAID в КР Кимберли Розен передала сертификаты о выделении более 145 тысяч книг через Агентство США по международному развитию, в частности, через проект USAID "Читаем вместе", которые будут распространены среди детских публичных библиотек системы Министерства культуры, информации и туризма КР по всей стране. Из них свыше 1500 книг на кыргызском языке со сказками, рассказами, стихами, ребусами и загадками.

Сегодня 26 библиотек Чуйской области жилмассивов г. Бишкек получили книги во время официальной церемонии передачи книг в Республиканской библиотеке для детей и юношества им. К. Баялинова.

USAID и Минкультуры совместно отобрали более 230 наименований книг на кыргызском языке.

Отметим, с начала этого года правительство США уже предоставило более 264 тысяч книг для 2 150 начальных школ республики.