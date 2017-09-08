Доллар США: 68.5500 (+0.0712) 
Евро: 81.9927 (+0.2085) 
Золото: 43.10 $/гр (+0.01) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
ясно +30°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Атамбаев: Наша страна нашла свой путь, по которому будет уверенно идтиАтамбаев: Наша страна нашла свой путь, по которому будет уверенно идтиПроект "Читаем вместе". Библиотеки страны получат более 145 тысяч книгПроект "Читаем вместе". Библиотеки страны получат более 145 тысяч книг

В Москве кыргызстанца задержали за попытку изнасилования журналистки НТВ

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366021_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446787-ru.html

Похожие новости

Глава МИД КР и посол Узбекистана в Кыргызстане обсудили предстоящий визит А.Атамбаева в РУз

Минздрав расследует дело о, якобы, попытке изнасилования девочки врачом в Кемине

Врача обвиняют в попытке изнасилования девочки. Возбуждено уголовное дело

Кыргызстанец Табылды Кадырбеков стал победителем фотоконкурса в России

Минкультуры ответило на сообщения о проблемах с цифровым вещанием в некоторых селах Кыргызстана

8 сентября 2017, 14:45       Комментарии

В Москве по обвинению в попытке изнасилования россиянки задержан гражданин Кыргызстана. Об этом сообщили в пресс-службе кыргызского посольства.
Ранее в российских СМИ появилась информация о том, что кыргызстанец попытался изнасиловать журналистку телеканала НТВ.
В посольстве информацию подтвердили.
"Сотрудник посольства выехал в Черемушкинское следственное отделение для выяснения обстоятельств произошедшего. По информации следователей, по данному факту 4 сентября задержан гражданин Кыргызстана Б.А., которого обвиняют в попытке изнасилования. В ходе предварительного следствия он уже признал свою вину", - отметили в посольстве.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум