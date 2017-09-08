В Москве кыргызстанца задержали за попытку изнасилования журналистки НТВ

8 сентября 2017, 14:45 Комментарии

В Москве по обвинению в попытке изнасилования россиянки задержан гражданин Кыргызстана. Об этом сообщили в пресс-службе кыргызского посольства.

Ранее в российских СМИ появилась информация о том, что кыргызстанец попытался изнасиловать журналистку телеканала НТВ.

В посольстве информацию подтвердили.

"Сотрудник посольства выехал в Черемушкинское следственное отделение для выяснения обстоятельств произошедшего. По информации следователей, по данному факту 4 сентября задержан гражданин Кыргызстана Б.А., которого обвиняют в попытке изнасилования. В ходе предварительного следствия он уже признал свою вину", - отметили в посольстве.