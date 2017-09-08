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Атамбаев: Наша страна нашла свой путь, по которому будет уверенно идти

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366022_at...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446786-ru.html

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8 сентября 2017, 14:49       Комментарии

Алмазбек Атамбаев сегодня, 8 сентября, в рамках рабочей поездки в Нарынскую область встретился с активом и общественностью области.
В ходе встречи, которая традиционно прошла в формате "вопрос-ответ", были обсуждены реализуемые проекты в области в различных сферах и дальнейшие планы по реализации важных для социально-экономического развития области проектов.
"Наша страна нашла свой путь развития, по которому будет уверенно идти вперед. И с дальнейшим укреплением государства волнующие нарынчан актуальные вопросы будут решаться комплексно", - сказал президент.
В ходе встречи особое внимание было обращено выполнению поручений главы государства, касающихся решения проблемных вопросов в области.
Атамбаев поблагодарил нарынчан за постоянную поддержку и ответил на вопросы собравшихся жителей Нарына, а также Ак-Талинского, Нарынского и Ат-Башинского районов.

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