Атамбаев: Наша страна нашла свой путь, по которому будет уверенно идти

8 сентября 2017, 14:49 Комментарии

Алмазбек Атамбаев сегодня, 8 сентября, в рамках рабочей поездки в Нарынскую область встретился с активом и общественностью области.

В ходе встречи, которая традиционно прошла в формате "вопрос-ответ", были обсуждены реализуемые проекты в области в различных сферах и дальнейшие планы по реализации важных для социально-экономического развития области проектов.

"Наша страна нашла свой путь развития, по которому будет уверенно идти вперед. И с дальнейшим укреплением государства волнующие нарынчан актуальные вопросы будут решаться комплексно", - сказал президент.

В ходе встречи особое внимание было обращено выполнению поручений главы государства, касающихся решения проблемных вопросов в области.

Атамбаев поблагодарил нарынчан за постоянную поддержку и ответил на вопросы собравшихся жителей Нарына, а также Ак-Талинского, Нарынского и Ат-Башинского районов.