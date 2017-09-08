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Врач пытался изнасиловать 12-летнюю девочку? — Минздрав разбирается

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446785-ru.html

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Глава Минздрава взял под личный контроль дело о попытке изнасилования 12-летней девочки в Орловке

8 сентября 2017, 14:30       Комментарии

БИШКЕК, 8 сен - Sputnik. На основании заявления родственников 12-летней девочки, рассказавшей о попытке изнасилования врачом в Кеминском районе, создана комиссия, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в пресс-службе Министерства здравоохранения.
По информации ведомства, родственники написали обращение в адрес министра Талантбека Батыралиева, и он взял этот вопрос на контроль. Теперь в инциденте будет разбираться комиссия.
В ГУВД Чуйской области сообщили, что Кеминским РОВД по факту возбуждено уголовное дело по статье 133 "Развратные действия" Уголовного кодекса КР. Назначены все необходимые экспертизы. По их итогам уголовное дело могут переквалифицировать.
Ранее информационное агентство K-News сообщило, что в Орловке 53-летний врач сделал укол 12-летней девочке, а затем попытался ее изнасиловать. По словам дяди девочки, это случилось 6 сентября.
Как пишет агентство, сама школьница рассказала, что врач несколько раз заходил к ней в палату и совершил в отношении нее действия сексуального характера, пока она была парализована под действием укола.
Родственники написали заявление в милицию и ждут результатов судебно-медицинской экспертизы.
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