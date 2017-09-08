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Новости Кыргызстана

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Малайзия предоставит временное убежище беженцам из Мьянмы

Источник:
http://kabar.kg/news/malaiziia...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446784-ru.html

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8 сентября 2017, 14:34       Комментарии

Бишкек, 08.09.17 /Кабар/. Власти Малайзии предоставят временное убежище беженцам из Мьянмы - представителям этнического меньшинства рохинджа. Об этом сообщил в пятницу агентству Reuters руководитель малайзийского Агентства по обеспечению судоходства Зулкифли Абу Бакар.
По его словам, первоначально планировалось, что прибывающие морским путем беженцы получат от Малайзии "необходимую помощь для дальнейшего передвижения".
"Но по гуманитарным соображениям мы не будем так делать (вынуждать следовать дальше - прим.)", - отметил чиновник, пишет ТАСС.
Он также пояснил, что, по всей вероятности, беженцы будут помещены в специальные иммиграционные центры, где обычно пребывают иностранцы без документов.
Малайзия не присоединилась к Конвенции о статусе беженцев, поэтому рассматривает их как нелегальных мигрантов. Однако из-за продолжающихся много лет на западе Мьянмы столкновений буддистов и мусульман (представителей этнического меньшинства рохинджа) не менее 100 тыс. беженцев из этой страны находятся в Малайзии.

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