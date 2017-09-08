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По Кыргызстану без осадков — прогноз погоды на 9 сентября

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446783-ru.html

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Фракция РАЖ предложила правительству Кыргызстана судиться с "Центеррой"

8 сентября 2017, 14:10       Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на 9 сентября. По сообщению Кыргызгидромета, без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: +11...+16
днем: +28...+33
Таласская область
ночью: +10...+15
днем: +27...+32
Баткенская область
ночью: +12...+17
днем: +30...+35
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: +13...+18
днем: +29...+34
Иссык-Кульская область
ночью: +9...+14
днем: +21...+26
Нарынская область
ночью: +4...+9
днем: +24...+29
В Бишкеке без осадков. Ветер западный 4-9 м/с, местами с порывами до 14 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +14...+16, максимальная температура воздуха днем +30...+32.

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