По Кыргызстану без осадков — прогноз погоды на 9 сентября

8 сентября 2017, 14:10 Комментарии
Прогноз погоды по Кыргызстану на 9 сентября. По сообщению Кыргызгидромета, без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: +11...+16
днем: +28...+33
Таласская область
ночью: +10...+15
днем: +27...+32
Баткенская область
ночью: +12...+17
днем: +30...+35
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: +13...+18
днем: +29...+34
Иссык-Кульская область
ночью: +9...+14
днем: +21...+26
Нарынская область
ночью: +4...+9
днем: +24...+29
В Бишкеке без осадков. Ветер западный 4-9 м/с, местами с порывами до 14 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +14...+16, максимальная температура воздуха днем +30...+32.