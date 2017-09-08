По Кыргызстану без осадков — прогноз погоды на 9 сентября

8 сентября 2017, 14:10 Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на 9 сентября. По сообщению Кыргызгидромета, без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Температура воздуха:

Чуйская область

ночью: +11...+16

днем: +28...+33

Таласская область

ночью: +10...+15

днем: +27...+32

Баткенская область

ночью: +12...+17

днем: +30...+35

Ошская и Жалал-Абадская области

ночью: +13...+18

днем: +29...+34

Иссык-Кульская область

ночью: +9...+14

днем: +21...+26

Нарынская область

ночью: +4...+9

днем: +24...+29

В Бишкеке без осадков. Ветер западный 4-9 м/с, местами с порывами до 14 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +14...+16, максимальная температура воздуха днем +30...+32.