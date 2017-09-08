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Атамбаев: Масштабный проект "Доступное жилье" в регионах начался с г. Нарын

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366018_at...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446782-ru.html

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8 сентября 2017, 14:03       Комментарии

Алмазбек Атамбаев сегодня, 8 сентября, в рамках рабочей поездки в Нарынскую область принял участие в торжественной церемонии закладки капсулы на месте строительства многоквартирного жилого дома в городе Нарын. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
Глава государства ознакомился с проектом строительства дома и выступил с речью.
"Масштабный проект по строительству социального жилья начал свою реализацию в регионах страны с города Нарын. Однако выполнение программы "Доступное жильё 2015-2020" в Нарыне не должно ограничиваться одним домом. Строительство должно быть регулярным. Облик города Нарын скоро преобразится в лучшую сторону. Обеспечение населения страны доступным жильём должно стать главной задачей государства. В ближайшие 5-10 лет мы должны решить проблему нехватки социального жилья для всех нуждающихся, а также работников бюджетной сферы", - сказал Атамбаев.
Далее президент коснулся темы деятельности кыргызско-российского Фонда развития, отметив, что его средства должны быть направлены на создание новых предприятий в Кыргызстане, и люди должны активнее пользоваться возможностью получить дешевые кредиты, помочь тем самым развивать регионы и экономику страны в целом.
"Это позволит нам обеспечить население новыми рабочими местами. В ближайшие годы страна должна кардинальным образом преобразиться. Сегодня мы каждый месяц запускаем новые предприятия, а в ближайшем будущем такие события будут происходить еще чаще. Все положительные изменения требуют времени и больших усилий", - сказал глава государства и призвал жителей к активному участию в бизнес-проектах, финансируемых Кыргызско-Российским фондом развития.

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