Атамбаев: Масштабный проект "Доступное жилье" в регионах начался с г. Нарын

8 сентября 2017, 14:03 Комментарии

Алмазбек Атамбаев сегодня, 8 сентября, в рамках рабочей поездки в Нарынскую область принял участие в торжественной церемонии закладки капсулы на месте строительства многоквартирного жилого дома в городе Нарын. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Глава государства ознакомился с проектом строительства дома и выступил с речью.

"Масштабный проект по строительству социального жилья начал свою реализацию в регионах страны с города Нарын. Однако выполнение программы "Доступное жильё 2015-2020" в Нарыне не должно ограничиваться одним домом. Строительство должно быть регулярным. Облик города Нарын скоро преобразится в лучшую сторону. Обеспечение населения страны доступным жильём должно стать главной задачей государства. В ближайшие 5-10 лет мы должны решить проблему нехватки социального жилья для всех нуждающихся, а также работников бюджетной сферы", - сказал Атамбаев.

Далее президент коснулся темы деятельности кыргызско-российского Фонда развития, отметив, что его средства должны быть направлены на создание новых предприятий в Кыргызстане, и люди должны активнее пользоваться возможностью получить дешевые кредиты, помочь тем самым развивать регионы и экономику страны в целом.

"Это позволит нам обеспечить население новыми рабочими местами. В ближайшие годы страна должна кардинальным образом преобразиться. Сегодня мы каждый месяц запускаем новые предприятия, а в ближайшем будущем такие события будут происходить еще чаще. Все положительные изменения требуют времени и больших усилий", - сказал глава государства и призвал жителей к активному участию в бизнес-проектах, финансируемых Кыргызско-Российским фондом развития.